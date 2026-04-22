◆園田競馬５日目（４月２２日）

《小牧 太》

１勝を挙げ６４勝。キングスピカ（１１Ｒ）でメイン制覇に挑む。「メンバーは強くなったが、好勝負を見込んでいる」（◎）。アイファーキャップ（９Ｒ）も「チャンス十分」（◎）。ナナン（１２Ｒ）は「大崩れはしない」（○）。ワンダーグァルネリ（８Ｒ）も「上位争いには食い込みたい」（○）。

《下原 理》

１勝を加算して４８勝。スマートフレイヤ（１０Ｒ）に力が入る。「８２０メートル戦は合う」（◎）。エイシンカルナボン（６Ｒ）も「斤量の５８キロが気になるだけ」（◎）。ゼットカレン（１１Ｒ）は「折り合いに気をつけて」（○）。ラヴスティンガー（８Ｒ）も「前走はハイペースがこたえたのかも」（○）。エイシンジコクテン（４Ｒ）は「距離短縮で」（○）。

《田野 豊三》

３勝を追加し４４勝。コパノジャンピング（８Ｒ）に大駆けムード。「ひと脚にかけたい。メンバー的にチャンスはある」（◎）。ミスターダーリン（１２Ｒ）も「じっくり構えて最後どこまで脚を使うか」（◎）。マジェンカ（１Ｒ）は「ひと脚は使う」（○）。フークホワリエン（４Ｒ）も「８２０メートル戦の方が合っている」（○）。ナムラデュラン（６Ｒ）は「道中ためてひと脚にかけたい」（○）。オオイシシャクナゲ（１０Ｒ）も「テンは速いので今回は積極的に行きたい」（○）。

《杉浦 健太》

１勝を加えて３１勝。ワンダーアンジェ（８Ｒ）に手応え。「惜しい競馬が続いています。抜けた馬がいないのでチャンス」（◎）。プロミット（３Ｒ）も「条件的にはいいですが、内枠をどうさばくかだけ」（◎）。ムーンセット（１Ｒ）は「前、前で運んでどこまで」（○）。ハギノヴェルドン（５Ｒ）も「じっくり運んで、最後どれだけ脚を使うか」（○）。アークリオーソ（６Ｒ）は「バラける展開になれば悪い競馬はしない」（○）。

《小谷 哲平》

２３勝。バルデラマ（５Ｒ）に好感触。「調教では集中していない感じだったが、能検ではよかった」（◎）。ワンダーデュエル（６Ｒ）も「外枠なので積極的に行きたい」（○）。

《笹田 知宏》

１勝加算で１９勝。パトロールラン（６Ｒ）に気合。「スタートがカギ。前走のように積極的に位置を取りにいきたい」（◎）。ボンヌーヴェル（１２Ｒ）も「斤量の１キロ増がどうかだけ」（◎）。タガノアウル（７Ｒ）は「久々の実戦がどうか」（○）。スネークアイズ（１１Ｒ）も「一度叩く必要があるかも」（○）。

《土方 颯太》

１７勝。期待のハイグッドシャイン（１Ｒ）は「このメンバーならの気持ち」（◎）。サフラナール（１０Ｒ）も「前走以上に楽なペースで運べたら」（◎）。イングリッドローズ（７Ｒ）は「今回はじっくり構えてみる」（○）。ラブリーローラー（４Ｒ）も「距離短縮で変わらないか」（○）。

《大山 真吾》

１５勝。おすすめはドゥーエニシング（６Ｒ）で「１キロ背負うけど問題ないと思う。引き続きチャンス」（◎）。メイショウバイラン（２Ｒ）は「きっかけ待ち」（△）。

《新庄 海誠》

最終レースを勝ち１３勝。アグネスサンキ（３Ｒ）に自信。「前走の内容がいい」（◎）。オニギリ（４Ｒ）も「精神的に大人になっている。ゲートが決まれば」（◎）。

《松木 大地》

９勝。サンシンメフレール（１０Ｒ）に前進を見込む。「前走から、さらに距離を短縮してどうか」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触