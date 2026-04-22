米女子ゴルフツアーのメジャー初戦シェブロン選手権は23日にテキサス州のメモリアルパークGCで開幕し、日本勢は15人が出場する。21日には予選ラウンドの組み合わせが発表された。

ディフェンディングチャンピオンの西郷真央（24＝島津製作所）は歴代優勝者とのペアリングで24年大会優勝のネリー・コルダ（27＝米国）、23年大会覇者のリリア・ブ（28＝米国）と同組。初日は午後1時39分（日本時間24日午前3時39分）に10番からスタートする。

昨年AIG全英女子オープンを制した山下美夢有（24＝花王）は昨季メジャーチャンピオン同士との対決となり、全米女子プロ選手権覇者のミンジ・リー（29＝オーストラリア）、全米女子オープン優勝のマヤ・スタルク（26＝スウェーデン）と回る。初日は午前8時27分（同午後10時27分）に1番からスタートする。

24年エビアン選手権覇者でメジャー2勝目を狙う古江彩佳（25＝富士通）はマデレーネ・サグストロム（33＝スウェーデン）、レオナ・マグワイア（31＝アイルランド）の欧州勢と回る。

21年と24年の全米女子オープンを制した笹生優花（24＝アース製薬）はペリーネ・デラクール（32＝フランス）、ガーリーン・カウル（26＝米国）とのペアリングになった。

メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）はユン・イナ（22＝韓国）、ヤン・ジン（30＝中国）と回る。

昨季日本ツアー年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）はモリヤ・ジュタヌガーン（31＝タイ）、昨季韓国ツアー賞金女王のホン・ジュンミン（24＝韓国）と同組。

原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は安ナリン（30＝韓国）、ポルナノン・ファトラム（36＝タイ）のアジア勢との顔合わせになった。