805 D4 Signature

Bowers & Wilkinsは、東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施。第5回となる5月のイベントは、ゴールデンウィーク特別編として5月3～6日の4日間「#05: ハイエンド・フロアスタンディング・スピーカー 803 D4で聴く、スメタナ「連作交響詩『わが祖国』第2曲 モルダウ」を実施する。

イベントでは、803 D4とマランツのフラッグシップ・モデル「10シリーズ」の「MODEL 10」および「LINK 10n」を組み合わせたシステムのサウンドをヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間試聴できる。試聴楽曲は、スメタナ「連作交響詩『わが祖国』第2曲 モルダウ」を様々な指揮者、オーケストラの録音で用意する。

2階のVIPルームの予約枠は各日13時、14時、15時の3枠、4日間合計で12枠を用意。予約枠以外の時間も入室できる。

1階の試聴スペースでも終日「702 S3 Signature」や「705 S3」、「707 S3」を始め、Bowers & Wilkinsのイヤフォン、ヘッドフォン、ワイヤレススピーカーを試聴可能。

1階の試聴スペース

住所：〒107-0062 東京都港区南青山5-8-5 ヴァルカナイズ・ロンドン青山内 時間：各日(1)13:00～13:45 (2)14:00～14:45 (3)15:00～15:45 定員：各回1組(最大3人) 予約電話：03-5464-5255

なお、6月以降のイベントは6月7日、7月4日を予定。6月の予約は5月下旬、7月の予約は6月下旬の受付開始を予定している。

ヴァルカナイズ・ロンドン青山