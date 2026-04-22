女子W杯の組み合わせが決定…日本は開催国ドイツをはじめスペイン、マリと同組に

4月22日、「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026」の組み合わせが決定した。

出場する16チームがFIBAランキングをもとに4つのポットに振り分けられ、女子日本代表（FIBAランキング10位）はプエルトリコ代表（同13位）、イタリア代表（同14位）、韓国代表（同15位）と同じポット3に。開催国のドイツ代表（同11位）は自動的にポット1に入った。また、グループには地理的制限があり、ヨーロッパから最大2チームまで、アフリカ、アメリカ、アジア・オセアニアから最大1チームまでが選出されることになった。

抽選の結果、4大会連続通算14回目の出場となる日本はスペイン代表（同6位）、ドイツ、マリ代表（同18位）と同じグループAに入った。試合日程も決定し、現地時間9月4日にマリ、5日にドイツ、7日にスペインとの対戦が組まれた。

大会は9月4日から13日にかけてドイツのベルリンで開催。グループ1位が準々決勝へ進出し、2位と3位は準々決勝進出決定戦に進む。グループAはグループBのチームと顔を合わせ、2位の場合はグループBの3位チーム、3位の場合はグループBの2位チームと対戦する。

グループステージの組み合わせは以下のとおり。

■FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 組み合わせ



グループA：日本（10）、スペイン（6）、ドイツ（11）、マリ（18）



グループB：ハンガリー（19）、韓国（15）、ナイジェリア（8）、フランス（2）



グループC：ベルギー（5）、オーストラリア（3）、プエルトリコ（13）、トルコ（16）



グループD：アメリカ（1）、チェコ（17）、イタリア（14）、中国（4）



（）＝2026年4月1日時点のFIBAランキング