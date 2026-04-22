永作博美が主演を務める火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）出演中のファーストサマーウイカのインタビューコメントが公開された。

参考：永作博美×松山ケンイチに流れる心地よい空気感 『時すでにおスシ!?』が描く大人の再出発

本作は、子育てを卒業した待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが第二の人生として飛び込んだ“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。

ファーストサマーウイカが演じるのは、みなとが通う鮨アカデミーのクラスメイト・柿木胡桃。大手コンサルティング企業でバリバリ働いていたが、鮨職人へのキャリアチェンジを図るため鮨を習いにきたパワフルな人物だ。第2話での大江戸との衝突に続き、第3話でも大江戸に鋭く切り込むなど、その言動が大きな反響を呼んだ一方で、その強さの裏にあった“自分を守るための姿勢”が描かれ、新たな一面が浮かび上がった。

出演オファーを受けた際の印象について、ファーストサマーウイカは「鮨アカデミーをテーマにした作品は、私の記憶の中ではドラマの題材として見たことがなくて。大人が通う学校、“学園もの”も珍しいなと思い、すごく面白そうだなと感じました」と語る。タイトルについても「人生の再スタートやセカンドキャリアといったメッセージが込められているのがすごく素敵だなと。誰かの力になれるようなドラマになりそうだなと思いました」と述べている。

胡桃というキャラクターの捉え方については、「この物語にはいわゆる“悪い人”がいないんですよね。ただ、立場やこれまでの経験によって、物の見方や考え方が変わってくる」と説明。「実は個人的にも胡桃に近い考え方ではあるので、言い方や表現は考えつつも、根本的な感覚はすごく近いです」とコメント。

第3話で描かれた、胡桃が無意識に大江戸に対してファイティングポーズを取っていた場面については、「ファイティングポーズって、戦闘の意思を示すものだと思うのですが、ボクシングとかだと“ガード”でもありますよね。顎や頭を守るように身を固める感じ。私は胡桃のファイティングポーズにはそんな印象も持ちました」と語り、「戦闘体制を取るのと同時に、無意識に自分を守っている部分があったのではないか」と分析した。

作品全体については「勧善懲悪ではなくて、どの立場で見るかによって印象が変わる作品だと思うので、胡桃に対していろいろな受け止め方があるのもすごく分かりますし、見方によっては胡桃のほうが筋が通っていると感じる部分もあると思います。さまざまな角度から見てもらえたらうれしいです」とメッセージを送った。

撮影現場の雰囲気については「皆さん本当にお話好きで、空き時間があればずっとしゃべっています」と明かす。永作と松山については「すごく穏やかで博学で、芝居の話だけではなく、『この食べ物がおいしかった』や『こういうところに行った』とか、ほっこりするお話をたくさんしてくださいます」と語った。

芝居が初めてという磯田泉美役の有働由美子については、「専門用語や、ドラマの撮影現場でしか起きないこと、使うもの一つ一つに『これは何ですか？』と興味を持たれていて、ジャーナリズム精神を感じました」と述べ、「泉美にも通じるバイタリティーがあって、“有働”という名前の漢字の意味通り、内側からあふれている感じがします」と表現した。

第3話にゲスト出演したお笑いコンビ・かけおちの青木マッチョについては「物静かな印象の方で、仁という役にも合っているなと感じました」とコメント。カメラに映らない場面でも丁寧にお芝居に付き合ってくれたエピソードを明かし、「丁寧な生活がそのまま出ているんだなと感じて、役とのギャップも含めて印象的でした」と語っている。

鮨アカデミーの生徒として所作指導を受けている感想については「良い環境をキープすることや、きれいに作り続けることの難しさを実感しました」と語り、「包丁さばきは普段からやっている分そこまで苦ではないのですが、巻きものの細巻や太巻は、性格や精神状態がすごく出るなと感じました」と鮨作りの奥深さに触れた。

最後に視聴者へ向けて、「これからも新しい登場人物が出てくるかと思いますが、いわゆる“嫌な感じ”の人は出てこない作品だと思いますので、ザワザワしていた方もこの先安心してご覧いただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。（文＝リアルサウンド編集部）