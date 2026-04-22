&TEAM、グローバルセールスでミリオン達成「本当に夢みたいです」 日本語、韓国語、英語、中国語で感謝
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、21日に3rd EP『We on Fire』をリリース。韓国・ハントチャートのリアルタイムチャート基準で当日夜に108万9231枚を記録し、ミリオンを達成した。
【ソロカット】韓国でリリースイベント開催！&TEAM
「ハントチャート フィジカルアルバムチャート」は世界1100の加盟店のセールスをワールドワイド基準でリアルタイムに更新中。本作はグローバルセールスでミリオンを達成したことになり、Japan to Globalの勢いを証明した。「We on Fire」には、経験を燃料にさらなる高みを目指す「再び燃え上がる挑戦への決意」が込められており、&TEAMというグループの現在地とも重なる思いを見事に昇華した。
&TEAMは、発売日当日に韓国・高麗大学ファジョン体育館にて集まったファンを前に発売記念イベントを開催した。ミリオン達成のニュースは、イベントの最中MCからも言及され、メンバーたちは日本語、韓国語、英語、中国語で感謝を口にしながら、会場に集まったファンと共にその快挙を喜んだ。
リーダーのEJは「本当にありがとうございます。LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）のみなさんに感謝します。こうした結果をいただけて本当に幸せです。いつももらってばかりなので、もっと良い姿を見せたいです」と感謝を伝え、サブリーダーのFUMAは「本当に夢みたいです。いつもサプライズをありがとうございます。オンライン（視聴）のLINEもありがとうございます。良いスタートをきれそうです。日本でも韓国でも活動を頑張って、（もうすぐ）アジアツアーもあるので、一緒に楽しい空間を作りましょう」と述べ、5月13日に神奈川・横浜Kアリーナからスタートするアジアツアーでの再会を約束した。
4月15日に日本で開催されたイベントで「2026年は公演の年」と語った&TEAMは、5月13日のKアリーナ横浜公演を皮切りに自身最大規模のアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』をスタートする。「完全無欠のステージエリート集団」と評される&TEAMが、本作の結果を追い風にさらにパワーアップしたステージを見せることに期待が高まる。
【ソロカット】韓国でリリースイベント開催！&TEAM
「ハントチャート フィジカルアルバムチャート」は世界1100の加盟店のセールスをワールドワイド基準でリアルタイムに更新中。本作はグローバルセールスでミリオンを達成したことになり、Japan to Globalの勢いを証明した。「We on Fire」には、経験を燃料にさらなる高みを目指す「再び燃え上がる挑戦への決意」が込められており、&TEAMというグループの現在地とも重なる思いを見事に昇華した。
リーダーのEJは「本当にありがとうございます。LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）のみなさんに感謝します。こうした結果をいただけて本当に幸せです。いつももらってばかりなので、もっと良い姿を見せたいです」と感謝を伝え、サブリーダーのFUMAは「本当に夢みたいです。いつもサプライズをありがとうございます。オンライン（視聴）のLINEもありがとうございます。良いスタートをきれそうです。日本でも韓国でも活動を頑張って、（もうすぐ）アジアツアーもあるので、一緒に楽しい空間を作りましょう」と述べ、5月13日に神奈川・横浜Kアリーナからスタートするアジアツアーでの再会を約束した。
4月15日に日本で開催されたイベントで「2026年は公演の年」と語った&TEAMは、5月13日のKアリーナ横浜公演を皮切りに自身最大規模のアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』をスタートする。「完全無欠のステージエリート集団」と評される&TEAMが、本作の結果を追い風にさらにパワーアップしたステージを見せることに期待が高まる。