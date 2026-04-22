サステナブルな船旅を。世界初、100％バッテリー式電気クルーズ船コンセプト
ドイツの造船会社マイヤー・ヴェルフトが、世界初となる100％バッテリー式の電気クルーズ船のコンセプトを発表しました。
バッテリークルーズ船は、プロジェクトVisionとして進行中。船のサイズは、全長275m、総重量8万2000GT、乗客最大1,856人を想定。プロジェクトVisionが目指すのは、よりサステナブルな船の旅。バッテリー式電気船とすることで、温室効果ガス排出量を最大で95％削減できる見込みです。
またバッテリー駆動により、船の主構造であるエンジンを撤去可能。メインエンジンがなくなることで、船旅をより静かに、より広く楽しめるのもメリットです。
ヨーロッパでは、2030年までに多くの港で100を超える充電設備が設置される予定。マイヤー・ヴェルフトのクルーズ船はそれを見越したコンセプトであり、最高販売責任者Thomas Weigend氏は、すでにバッテリー技術は十分だとし、早ければ2031年には就航可能だと語っています。バッテリーでタッグを組むのは、ノルウェーのCorvus Energy。
100％バッテリー電気駆動というだけでなく、船のデザインも今までにないものを検討中。通常、廃棄処理用のシャフトが船内部を縦に走ることで、サンデッキからの展望の妨げとなってしまいますが、これを完全に排除。乗客にひらけた視界を提供するデザインを採用するといいます。また、クルーズ船の人気アクティビティであるプールを屋内に作るなど、全天候型の船を予定です。
Source: Meyer Werft
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