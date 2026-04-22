いつも喜んでお出迎えをしてくれる猫さんも、予期せぬ帰宅には…？ママさんが早めに帰れた時のまさかのリアクションが話題を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「「あら、早くない(汗)」な表情w」「猫ちゃんらしい温度差」「表情がかわいいwww」といったコメントが寄せられました。

【動画：ママが早めに帰宅した結果→いつもは『喜んでお出迎えをする猫』が…『予想外の行動』に爆笑】

お出迎えと甘えん坊

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ママさんが早めに帰宅をした時の「みにら」くんの姿です。

ママさんが仕事から帰ってくると、嬉しそうにお出迎えをしてくれるというみにらくん。鳴く声や椅子に乗って積極的に甘える姿は喜びに溢れていて、愛らしさに疲れも一瞬で吹き飛んでしまいそうです。

予期せぬ早めの帰宅で…？

羨ましすぎるお出迎えをしてもらえるママさんですが、普段よりも早く帰宅できたというある日のこと。さぞ喜んでくれるかと思いきや、部屋に入ってもみにらくんの姿が見当たらなかったそう。ふと視線を上に向けると、薄暗いロフトに佇んでいたのだといいます。

まさかのお出迎えなしにショックを受けつつはしごを登ると、そこには目をパチパチとさせてぼーっとするみにらくんの姿が。いかにも寝起きといった様子で、ママさん曰く「もう帰ってきたのかよの顔w」だったとか。寝ぼけ顔がそう見えただけだと信じたいところです…。

塩対応の後はいつも通りに

帰ってくるとは思わず、完全に油断していた様子のみにらくん。はしごを降りて椅子にも乗ってくれたものの、やはりいつもの積極性はありません。ルーティンだからこなしておこうとでもいうような態度に、申し訳なくもつい笑いが込み上げてきてしまいます。

しかしその後、ようやく目が覚めると、甘えん坊みにらくんが復活！キュートな肉球ともふもふなお腹というサービスショットを、存分に見せつけてくれたのだそう。もしかしたら、塩対応のお詫び…でもあったのかもしれませんね。

投稿には「お出迎えみにら可愛い！」「やっぱり早めに帰ると戸惑うんだねw」「塩対応が面白いwみにら君の面倒だなって対応が笑える」「ミニラ先生の寝起きの顔最高に可愛い」「あーもふりたぃーっ」「ニャンコって体内時計が正確すぎてビックリします」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、ミヌエットの丸顔男子みにらくんの日常の様子が投稿されています。表情豊かなみにらくんの可愛い姿をたっぷりと楽しむことができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。