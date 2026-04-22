“ゴクミ”後藤久美子、ジュエリー纏う近影披露 52歳の輝きに反響「息を呑む美しさ」「美しさがあふれている」
俳優の後藤久美子（52）の最新ショットが公開され、変わらぬ美しさに注目が集まっている。22日までに写真家の下村一喜氏がインスタグラムを更新し、ジュエリーをまとった後藤の近影を披露した。
【写真】「元祖美少女健在!!」近影ショットで輝き放つ後藤久美子
投稿はジュエリーブランドのビジュアルとして撮影されたもので、「日常がかけがえのないものに変わる、至高の輝き」と紹介。2026年5月号の雑誌『eclat（エクラ）』に掲載されるカットで、光を生かした洗練された空間の中、後藤が凛とした佇まいを見せている。
説明では「光を導く緻密な空間設計から生まれる、シャープで凛とした輝き」とし、「大人の女性にエネルギーを与える極上のジュエリーを後藤久美子さんがしなやかに纏います」と伝えている。
この投稿にフォロワーからは「拝見しました。息を呑む美しさ！」「年を重ねても内面から美しさがあふれているようで素敵」「元祖美少女健在!!」「もはや日本の至宝ですよね」「ホントに日本人離れしてて美しい」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。
【写真】「元祖美少女健在!!」近影ショットで輝き放つ後藤久美子
投稿はジュエリーブランドのビジュアルとして撮影されたもので、「日常がかけがえのないものに変わる、至高の輝き」と紹介。2026年5月号の雑誌『eclat（エクラ）』に掲載されるカットで、光を生かした洗練された空間の中、後藤が凛とした佇まいを見せている。
この投稿にフォロワーからは「拝見しました。息を呑む美しさ！」「年を重ねても内面から美しさがあふれているようで素敵」「元祖美少女健在!!」「もはや日本の至宝ですよね」「ホントに日本人離れしてて美しい」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。