天然素材の雑貨はＮＧ？！オシャレにみえる籐(とう)や竹素材をオススメできないヤバい理由とは？【ヤバい風水】

天然素材の雑貨はＮＧ？！オシャレにみえる籐(とう)や竹素材をオススメできないヤバい理由

ヤバい！籐や竹などの天然素材で作られたカゴを使用

洗面台の周囲に置く器や雑貨は陶器やプラスチックの器にするのが吉

洗面台の周囲に置く器や雑貨に籐（とう）や竹などの天然素材のものを使っていると、見た目的にはおしゃれに見えますよね。

ただ、こうした収納は編み目にホコリが溜まりやすかったり、湿気を含みやすかったりして風水的にはおすすめできません。

洗面台に置く器や雑貨は、陶器やプラスチックのほうがよいです。汚れたらまめに洗ったり、拭いたりして清潔さを保ちましょう。

運気アップのためにはガラス製品もおすすめです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。