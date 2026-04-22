東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値187.14 高値187.36 安値187.00
187.69 ハイブレイク
187.53 抵抗2
187.33 抵抗1
187.17 ピボット
186.97 支持1
186.81 支持2
186.61 ローブレイク
ポンド円
終値215.27 高値215.42 安値214.61
216.40 ハイブレイク
215.91 抵抗2
215.59 抵抗1
215.10 ピボット
214.78 支持1
214.29 支持2
213.97 ローブレイク
スイス円
終値204.10 高値204.42 安値203.74
205.11 ハイブレイク
204.77 抵抗2
204.43 抵抗1
204.09 ピボット
203.75 支持1
203.41 支持2
203.07 ローブレイク
豪ドル円
終値113.98 高値114.30 安値113.70
114.89 ハイブレイク
114.59 抵抗2
114.29 抵抗1
113.99 ピボット
113.69 支持1
113.39 支持2
113.09 ローブレイク
NZドル円
終値93.90 高値94.19 安値93.32
95.16 ハイブレイク
94.67 抵抗2
94.29 抵抗1
93.80 ピボット
93.42 支持1
92.93 支持2
92.55 ローブレイク
カナダドル円
終値116.64 高値116.86 安値116.30
117.46 ハイブレイク
117.16 抵抗2
116.90 抵抗1
116.60 ピボット
116.34 支持1
116.04 支持2
115.78 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値187.14 高値187.36 安値187.00
187.69 ハイブレイク
187.53 抵抗2
187.33 抵抗1
187.17 ピボット
186.97 支持1
186.81 支持2
186.61 ローブレイク
ポンド円
終値215.27 高値215.42 安値214.61
216.40 ハイブレイク
215.91 抵抗2
215.59 抵抗1
215.10 ピボット
214.78 支持1
214.29 支持2
213.97 ローブレイク
スイス円
終値204.10 高値204.42 安値203.74
205.11 ハイブレイク
204.77 抵抗2
204.43 抵抗1
204.09 ピボット
203.75 支持1
203.41 支持2
203.07 ローブレイク
豪ドル円
終値113.98 高値114.30 安値113.70
114.89 ハイブレイク
114.59 抵抗2
114.29 抵抗1
113.99 ピボット
113.69 支持1
113.39 支持2
113.09 ローブレイク
NZドル円
終値93.90 高値94.19 安値93.32
95.16 ハイブレイク
94.67 抵抗2
94.29 抵抗1
93.80 ピボット
93.42 支持1
92.93 支持2
92.55 ローブレイク
カナダドル円
終値116.64 高値116.86 安値116.30
117.46 ハイブレイク
117.16 抵抗2
116.90 抵抗1
116.60 ピボット
116.34 支持1
116.04 支持2
115.78 ローブレイク