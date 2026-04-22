東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7152　高値0.7186　安値0.7130

0.7238　ハイブレイク
0.7212　抵抗2
0.7182　抵抗1
0.7156　ピボット
0.7126　支持1
0.7100　支持2
0.7070　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5894　高値0.5921　安値0.5872

0.5968　ハイブレイク
0.5945　抵抗2
0.5919　抵抗1
0.5896　ピボット
0.5870　支持1
0.5847　支持2
0.5821　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3664　高値1.3677　安値1.3631

1.3730　ハイブレイク
1.3703　抵抗2
1.3684　抵抗1
1.3657　ピボット
1.3638　支持1
1.3611　支持2
1.3592　ローブレイク