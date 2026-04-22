東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7152 高値0.7186 安値0.7130
0.7238 ハイブレイク
0.7212 抵抗2
0.7182 抵抗1
0.7156 ピボット
0.7126 支持1
0.7100 支持2
0.7070 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5894 高値0.5921 安値0.5872
0.5968 ハイブレイク
0.5945 抵抗2
0.5919 抵抗1
0.5896 ピボット
0.5870 支持1
0.5847 支持2
0.5821 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3664 高値1.3677 安値1.3631
1.3730 ハイブレイク
1.3703 抵抗2
1.3684 抵抗1
1.3657 ピボット
1.3638 支持1
1.3611 支持2
1.3592 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7152 高値0.7186 安値0.7130
0.7238 ハイブレイク
0.7212 抵抗2
0.7182 抵抗1
0.7156 ピボット
0.7126 支持1
0.7100 支持2
0.7070 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5894 高値0.5921 安値0.5872
0.5968 ハイブレイク
0.5945 抵抗2
0.5919 抵抗1
0.5896 ピボット
0.5870 支持1
0.5847 支持2
0.5821 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3664 高値1.3677 安値1.3631
1.3730 ハイブレイク
1.3703 抵抗2
1.3684 抵抗1
1.3657 ピボット
1.3638 支持1
1.3611 支持2
1.3592 ローブレイク