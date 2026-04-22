２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９２．１３ドル（＋２．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７１９．６ドル（－１０９．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６４１．１セント（－３５４．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０５．００セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５３．７５セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．５０セント（＋８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３７１．７９（＋２．５４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９２．１３ドル（＋２．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７１９．６ドル（－１０９．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６４１．１セント（－３５４．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０５．００セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５３．７５セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．５０セント（＋８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３７１．７９（＋２．５４）
出所：MINKABU PRESS