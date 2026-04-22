・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９２．１３ドル（＋２．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７１９．６ドル（－１０９．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７６４１．１セント（－３５４．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０５．００セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５３．７５セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７４．５０セント（＋８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３７１．７９（＋２．５４）

出所：MINKABU PRESS