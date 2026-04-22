２１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２９３ドル安 イラン情勢巡る不透明感で ２１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２９３ドル安 イラン情勢巡る不透明感で

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２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２９３．１８ドル安の４万９１４９．３８ドルと続落した。バンス米副大統領がイランとの交渉に向けたパキスタン・イスラマバードへの訪問を保留することになったと一部で報じられた。イラン側も協議欠席をパキスタン経由で米国に通知したと伝わっている。イラン情勢を巡る不透明感が意識され、主力株への買い持ち高を圧縮する目的の売りを促した。



メルク＜MRK＞やハネウェル・インターナショナル＜HON＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が値を下げ、ヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞とノースロップ・グラマン＜NOC＞が大幅安となった。一方、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が急伸。オラクル＜ORCL＞やＤＲホートン＜DHI＞が株価水準を切り上げた。



ナスダック総合株価指数は１４４．４３ポイント安の２万４２５９．９６と続落。テスラ＜TSLA＞やアルファベット＜GOOG＞、アップル＜AAPL＞が軟調。コインベース・グローバル＜COIN＞が急落した。半面、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が買われ、アステラ・ラブス＜ALAB＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS