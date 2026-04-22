球団が発表

米大リーグ・ドジャースは21日（日本時間22日）、フレディ・フリーマン内野手が産休制度「父親リスト」から復帰したと発表した。この日のジャイアンツ戦で「3番・一塁」で先発出場する。日本の早朝に飛び込んだ一報がファンを歓喜させている。

フリーマンは同日、妻チェルシーさんと共同投稿の形で自身のインスタグラムを更新。第4子となる女児の誕生を報告。「ロンドン・ローズマリー・ジョイ・フリーマン」と名前を記し、19日（同20日）に誕生したと明かしていた。

36歳のフリーマンはここまで20試合に出場し、打率.296、3本塁打、14打点をマーク。19日（同20日）に「父親リスト」入りし、妻チェルシーさんの出産に立ち会っていた。

この試合では山本由伸が今季5度目の先発登板。3勝目を目指す。強力な援軍に、ネット上の米ファンからは「ヨシの先発に間に合った！」「彼が帰ってきたぞ！」「父親パワーが見られるかも」「マジか、フリーマンおめでとう」などの声が上がった。

また、ロースターの枠を空けるため、フリーマンの代役としてメジャー昇格していたライアン・ウォード内野手が、マイナーに降格した。



（THE ANSWER編集部）