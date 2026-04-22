産後6か月、語った「今」の思い

ママになったプロゴルファー・上田桃子は、我が子と向き合う日々を送っている。昨年10月31日に第一子の男児を出産。今年に入ってから仕事を再開し、今月は2週連続国内女子ツアー大会のテレビ解説を務めたが、あくまで育児優先。クラブは握っていないという。本人を取材すると、ゴルフへの情熱は失っておらず、ツアー復帰への期待も感じさせた。（取材・文＝柳田 通斉）

上田はPEARLY GATESのウェアを着て、ソファに座った。ツアーは2024年シーズンをもって離れているが、やはりしっくりきている。その印象も伝えた上で「出産後、ゴルフクラブを握ることはありますか」と聞くと、微笑みながら「全く」と即答した。

「いったん、全くゴルフをしない生活というのは自分が望んでいたものでした。でも、離れてみると、現役の時に感じなかった幸せに気づくんです。『ああ、あの時のああいうキツさは、幸せだったんだな』って」

戦いから離れたことで、見えてきた景色がある。それは過去の自分への静かな後悔とゴルフの奥深さだ。女子ツアーの中継は欠かさずにチェックし、後輩たちのプレーを見ながら「自分ならこうする」と頭の中でスイングを繰り返しているという。

「シンプルなひらめきもあります。『左手の片手打ちを多くしていれば課題だった左サイドのたたみが上手くなったのかな』『練習に行ける機会あったらやってみたいな』とかですね。私は毎日『自分のタスクをこなす』ことに必死で、余裕がなかったんです。『隙のないゴルファーになりたい』という思いが強すぎて……。だからこそ、『今だったら、自分の長所で戦うだろうな』と思います。ゴルフが上手くなりたい気持ちは消えないでしょうね」

ツアーの第一線から離れることを発表した際、上田は「引退」とは言わなかった。理由は「未来への余白」を残したかったからだ。

「ツアーに戻るか戻らないかは、自分の『やれる』と思う体力や気持ちが来ないと無理だと思っています。でも、復帰の可能性は『ゼロ』ではないです」

引退はしていないが、すぐ戻りたいわけでもない。だが、再び闘志に火がつき、環境が整ったならば、その時はまたティーグラウンドに立つかもしれない。そんな思いがあるからこそ、「いったん離れた」と言い続けている。

女性アスリートにとって、結婚、出産、キャリアの継続は、常に重くのしかかるテーマだ。3月のVポイント×SMBC レディスでツアー7勝目を飾った38歳の笠りつ子は、優勝会見で「人生というものをいろいろ考えます。何が幸せか分からないというか、同年代はみんな結婚して子どももいるけれども、私もそういう経験はしたい。ゴルフを辞めるわけではないですけど」と実感を込めた。上田自身も、その葛藤と向き合ってきたという。

「これはアスリートだけでなく、働く女性の多くが抱えている悩みだと思います。私自身は、やるだけやって、出産をして、『すごく良い人生を送らせてもらっている』と思っています。ただ、早くに結婚して出産する後輩もいますし、いろんな選択肢があります。だからこそ、女子プロゴルフ界が率先して、世の中の女性たちに『こういう方法もある』という多様なライフスタイルを見せていければと思っています」

魅力的なソレンスタムの生き方

米ツアーでは、通算72勝のアニカ・ソレンスタムが第2子を出産後10年の21年2月、50歳で同ツアーの大会に復帰。同8月には、全米女子シニアオープンで優勝を飾っている。上田もそうした生き方に魅力を感じているという。

「多分、年間通してバリバリ戦ってた時とは違うゴルフの楽しみ方をしてるんじゃないかなと思いますね。余裕もありつつ、私は『ゴルフが中心』でやってきたのですが、今のアニカのように生活の中の一部としてゴルフをして、戦うことも魅力的だなと思います」

我が子にゴルフをさせるかと聞いても、「競技としては考えてないですね。一番難しい仕事だと知っているので（笑）」と言いつつ、「遊びで一緒にできたら最高ですね。その後のことは本人の気持ち次第です」との考えを明かした。

今は寝返りを打つようになったばかりの我が子の育児を最優先にしながら、自らの体力維持にも努めている。

「トレーニングはしています。でも、大人はできることが減っていくけど、子どもはできることが増えていくんですよね」

6月15日で40歳。人生の第2ラウンドは始まったばかりで、「今、やるべきこと」も多くある。だが、ゴルフへの情熱は消えることはない。ファンは上田の幸せを願いつつ、可能性がある「復活の日」を心待ちにしている。

■上田 桃子（うえだ・ももこ）

1986年6月15日、熊本市生まれ。10歳から坂田塾でゴルフを始め、2005年のプロテストに一発合格。07年、地元・熊本で開催されたライフカードレディスでツアー初優勝を飾ると、同年は日米ツアー共催のミズノクラシックを含む年間5勝をマーク。21歳156日（当時史上最年少）で賞金女王に輝いた。08年からは米ツアーに本格参戦。日本通算16勝、米1勝。21年6月に結婚し、24年シーズン限りでツアー休養。25年は解説などを務め、同10月31日、第一子の男児を出産。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）