乃木坂46・梅澤美波、ラストメッセージ入りB3ポスター付き写真集が販売決定「私の乃木坂人生の集大成です！」
ラストメッセージ入りB3ポスターが付属する、乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が、幕張メッセ イベントホールにて5月4日販売されることが発表された。
【写真】イタリア・チンクエテッレの海岸が似合う梅澤美波
梅澤は5月21日に東京ドームで卒業コンサートを迎える。5月4日には、幕張メッセイベントホールにて「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に関連した梅澤プロデュースグッズの事前販売が実施。そんな中、梅澤の2nd写真集『透明な覚悟』もラストメッセージ入りのB3ポスター付きで販売される。
本人がセレクトした写真は、イタリアロケのなかでも特に思い出に残ったという世界遺産・チンクエテッレの美しい海をバックに白いドレスで立っているカット。サンセット間際で夕陽が水面にキラキラと輝き、エモさが溢れる1枚だ。また、200wを超える直筆メッセージ（プリント）は、約10年に及ぶ乃木坂46への想いに溢れた必見の内容となっている。
梅澤は「乃木坂46からの卒業は、人生の中で大きな選択のひとつになりました。2nd写真集『透明な覚悟』は、9年と8ヵ月の私の乃木坂人生の集大成！ ここでの経験全てが、本誌の中にいる私の表情に現れていると思います」とコメント。「卒業コンサートまで1ヵ月ほどになりましたが、改めて、皆様へ感謝の気持ちを込めて。ファンの皆様にとっても、大切な1冊になっていたら嬉しいです」と語っている。
乃木坂46 梅澤美波2nd 写真集『透明な覚悟』は発売中。価格は2800円（税込）。
【写真】イタリア・チンクエテッレの海岸が似合う梅澤美波
梅澤は5月21日に東京ドームで卒業コンサートを迎える。5月4日には、幕張メッセイベントホールにて「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に関連した梅澤プロデュースグッズの事前販売が実施。そんな中、梅澤の2nd写真集『透明な覚悟』もラストメッセージ入りのB3ポスター付きで販売される。
梅澤は「乃木坂46からの卒業は、人生の中で大きな選択のひとつになりました。2nd写真集『透明な覚悟』は、9年と8ヵ月の私の乃木坂人生の集大成！ ここでの経験全てが、本誌の中にいる私の表情に現れていると思います」とコメント。「卒業コンサートまで1ヵ月ほどになりましたが、改めて、皆様へ感謝の気持ちを込めて。ファンの皆様にとっても、大切な1冊になっていたら嬉しいです」と語っている。
乃木坂46 梅澤美波2nd 写真集『透明な覚悟』は発売中。価格は2800円（税込）。