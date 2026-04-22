イランは米国の態度を批判し、第2回終戦協議に参加しないとの最終方針を、仲介国のパキスタンを通じて米国側に伝えた。

21日（現地時間）、イランのタスニム通信によると、イランは当初、パキスタンの仲介と米国の休戦要請を受け、米国が受け入れた「10項目の枠組み」を基に休戦および終戦協議を受け入れた。しかし、米国が合意直後から約束を破り始めたとして、第2回終戦協議に参加しない方針を最終決定したと明らかにした。

イランはまた、米国がイスラエルにレバノン停戦を直ちに履行させなかったことで、初期の協議過程に深刻な障害を招いたとして、これに不満を示した。

同通信は続けて、「パキスタン・イスラマバードで開かれた第1回協議当時、米国は当初合意された枠組みから外れた過度な要求を相次いで突きつけ、協議を膠着状態に陥らせた」とし、「イラン側はこれについて『米国が戦場での失敗を交渉の場で埋め合わせようとした試み』と規定した」と報じた。

同通信によると、ホルムズ海峡開放に対する米国の敵対的対応も、イラン側が協議に参加しない理由だった。

タスニム通信は「イランは現状で交渉のテーブルに着くことは、時間の無駄にすぎないと判断した」とし、「米国の妨害により適切な合意に到達する見込みはなく、米国が提示する道には進まないとの意思を明確にした」と伝えた。

イランはパキスタンの仲介者を通じて、このような不参加の意思を正式に伝えており、第2回終戦協議に参加しないことで、イラン国民の権利を最後まで守り抜くとの立場を明確にしたと、同通信は伝えた。