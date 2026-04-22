日本では中国の若者の失業率や寝そべり族（躺平）といったトピックが頻繁に報じられるが、実は現地で最も過酷な生存競争の渦中にいるのは、彼らより一回り上の1980年代生まれ（2026年現在、37歳～46歳）の人々である。

働き盛りの彼らはなぜ、社会のひずみを一身に受ける「最も苦難の世代」と呼ばれるに至ったのか。

今回からは、統計データと現地の生々しい実態から、その知られざる構造的問題を解き明かしていきたい。

死亡人口が映し出す過酷な実態

1980年代生まれが置かれている過酷な実態は、2025年に国家統計局が報告した世代別の人口統計にも、衝撃的な数値として現れている。

この統計によれば、1970年代生まれの出生人口が約2億1800万人であるのに対し、死亡人口は約400万人、死亡率は1.83％に留まっている。

しかし、その一世代後にあたる1980年代生まれは、目を疑うような様相を呈している。出生人口は約2億2300万人と70年代生まれを上回る規模だが、死亡人口は1100万人へと跳ね上がり、死亡率は4.93％という突出した数値を記録しているのだ。

本来、年齢を重ねた世代ほど死亡率が高まるのが一般的な人口動態の推移だが、40代前後を走る80年代生まれの死亡率が、50代を含む70年代生まれの2倍以上に達しているという事実は、彼らが社会的な負荷にさらされていることを物語っている。

ちなみに、彼らより若い世代に目を向けると、1990年代生まれ（出生約2億1100万人）の死亡率は2.84％、2000年代生まれ（出生約1億5900万人）は1.26％となっており、やはり80年代生まれの異常な高さが際立つ。

働き盛りであり、家庭の柱でもあるこの世代が、なぜこれほどまでに命を削りながら生きなければならないのか。

債務の平均延滞期間は5年超…支払い能力の崩壊

2025年11月14日、中国の大手銀行、民生銀行のクレジットカードセンターが発表した不良債権の公告は、1980年代生まれの傷口を深くさらけ出した。

対象となったのは14万7800人の債務者、未償還の元利合計は51.42億元。そして何より人々を震撼（しんかん）させたのは、彼らの平均延滞期間が1856日（約5年超）に達し、平均年齢が「42.79歳」になっていたという事実だ。

42.79歳という数字は、まさに中国の「80年代生まれ」の中核を指している。また、5年を超える延滞期間は、これが一時的な現金の不足によるものではなく、継続的な支払い能力そのものが完全に崩壊していることを示している。

また、深セン市で1年余りのうちに申請された1031件の個人破産のうち、申請者の7割以上が30歳から50歳というデータも、この世代の苦境を示している。

のしかかる住宅ローン、教育費、介護

彼らの肩にのしかかる財政負担、通称「三つの山」の構造は極めて強固である。

最初に挙げられるのは不動産価格の高騰期に購入した住宅のローンだ。1980年代生まれは1990年代生まれよりも重い負債を背負っており、80年代生まれの平均ローン総残高は、90年代生まれの2.15倍に達している。

80年代生まれと90年代生まれの平均ローン総額



さらに深刻なのは毎月の返済だ。1980年代生まれの平均月間返済額は0.63万元に達し、可処分所得の月平均である0.24万元を大幅に上回っている。

80年代と90年代の平均ローン返済額

このデータが示す結論は明確である。1980年代生まれは、住宅ローン借入総額の大きさゆえに毎月の返済圧力が極めて高く、これだけでも家計が常に限界に近い状態なのだ。

第二に、家庭収入の多くを飲み込む「教育費」の存在だ。中国では教育環境に恵まれた学校に進学するためには、その学区に住まなければならない、という制限がある。そして、その物件（学区房）を確保するための投資や、熾烈（しれつ）な競争を勝ち抜くための習い事など、親の意地と子供の未来が家計を極限まで圧迫している。

そして第三に、1980年代生まれは1979年から始まった一人っ子政策の第一世代でもある。

その当事者としての「介護」の重圧だ。一人っ子同士の夫婦であれば、二人で四人の高齢者を支えなければならない構造的な宿命があり、精神的・経済的なケアの負担が彼らの肩に重くのしかかっている。

今回は中国の1980年代生まれを取り巻く過酷な環境を数字を中心に見てみた。

次回は、彼らがどうしてこのような状況に陥ってしまったのか。中国の社会環境の変遷を振り返っていく。

文/下川英馬 内外タイムス