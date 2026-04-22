“トランジスタグラマー”成瀬かのん、『週刊SPA!』美女検索に登場
アイドルでタレントの成瀬かのんが、21日発売の『週刊SPA!』（4月28日号）の企画「美女検索」に登場した。149センチの小柄な体格ながらグラマラスなプロポーションを持つ“トランジスタグラマー”として、その魅力に迫っている。
【別カット】かわいい！清楚なワンピースを着た成瀬かのん
同企画では“気になるあのコと”をテーマに、注目の人物を紹介。成瀬はこれまでアイドル、タレントとして着実に実績を積み重ねてきた存在で、愛らしいルックスと存在感のあるスタイルのギャップで支持を集めている。
1996年生まれ、愛知県出身。2021年に歯科助手としてTikTokを開始し、投稿が話題を呼んだことでスカウトを受け芸能活動をスタートした。現在はアイドルグループ・JAPANARIZMに所属し、活動の幅を広げている。
同号では表紙および巻頭に山田あい、「グラビアン魂」に天野ちよ、「このあと、どうする？」にるかが登場。多彩な企画で構成され、注目のグラビアがそろった内容となっている。
【別カット】かわいい！清楚なワンピースを着た成瀬かのん
同企画では“気になるあのコと”をテーマに、注目の人物を紹介。成瀬はこれまでアイドル、タレントとして着実に実績を積み重ねてきた存在で、愛らしいルックスと存在感のあるスタイルのギャップで支持を集めている。
同号では表紙および巻頭に山田あい、「グラビアン魂」に天野ちよ、「このあと、どうする？」にるかが登場。多彩な企画で構成され、注目のグラビアがそろった内容となっている。