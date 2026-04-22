『風、薫る』第19回 りん、亀吉と貞に離縁の意思を伝えるが…
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第19回が、23日に放送される。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第19回のあらすじ
娘の環（宮島るか）を取り戻すために栃木へ向かったりん（見上愛）は、虎太郎（小林虎之介）と再会する。虎太郎は、奥田の店は相変わらず繁盛しているが、亀吉（三浦貴大）は酒を飲んでは暴れているとりんに話す。心配する虎太郎に、りんは奥田家には一人で行くと告げる。りんは、久しぶりに亀吉（三浦貴大）と貞（根岸季衣）に向き合い、離縁の意思を伝えるが・・
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
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娘の環（宮島るか）を取り戻すために栃木へ向かったりん（見上愛）は、虎太郎（小林虎之介）と再会する。虎太郎は、奥田の店は相変わらず繁盛しているが、亀吉（三浦貴大）は酒を飲んでは暴れているとりんに話す。心配する虎太郎に、りんは奥田家には一人で行くと告げる。りんは、久しぶりに亀吉（三浦貴大）と貞（根岸季衣）に向き合い、離縁の意思を伝えるが・・