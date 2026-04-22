見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）は明治期の看護師が題材で、主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性、一ノ瀬りんと大家直美。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる少し型破りな2人のナースの冒険物語となっている。

まだ女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんモチーフに取り上げる。今回で第114作目の朝ドラとなる。

◆第19回のあらすじ◆

娘の環（宮島るか）を取り戻すために栃木へ向かったりん（見上愛）は、虎太郎（小林虎之介）と再会する。虎太郎は、奥田の店は相変わらず繁盛しているが、亀吉（三浦貴大）は酒を飲んでは暴れているとりんに話す。心配する虎太郎に、りんは奥田家には一人で行くと告げる。りんは、久しぶりに亀吉（三浦貴大）と貞（根岸季衣）に向き合い、離縁の意思を伝えるが…。