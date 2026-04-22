日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3251（-29.0　-0.88%）
ホンダ　1325（-17　-1.27%）
三菱ＵＦＪ　2794（-36.5　-1.29%）
みずほＦＧ　6559（-88　-1.32%）
三井住友ＦＧ　5414（-57　-1.04%）
東京海上　7060（-99　-1.38%）
ＮＴＴ　152（-0.3　-0.20%）
ＫＤＤＩ　2606（-27.5　-1.04%）
ソフトバンク　220（-2.0　-0.90%）
伊藤忠　1930（-33.5　-1.71%）
三菱商　4766（-78　-1.61%）
三井物　5687（-93　-1.61%）
武田　5439（-49　-0.89%）
第一三共　2887（-28　-0.96%）
信越化　6663（-70　-1.04%）
日立　5112（-77　-1.48%）
ソニーＧ　3312（-34　-1.02%）
三菱電　5906（-122　-2.02%）
ダイキン　21327（-303　-1.40%）
三菱重　4458（-64　-1.42%）
村田製　4715（-95　-1.98%）
東エレク　45472（-308　-0.67%）
ＨＯＹＡ　28733（-237　-0.82%）
ＪＴ　5729（-28　-0.49%）
セブン＆アイ　1981（-24　-1.20%）
ファストリ　72828（-922　-1.25%）
リクルート　7683（-170　-2.16%）
任天堂　8327（-102　-1.21%）
ソフトバンクＧ　5164（-17　-0.33%）
キーエンス（普通株）　63599（+429　+0.68%）