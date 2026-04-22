日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3251（-29.0 -0.88%）
ホンダ 1325（-17 -1.27%）
三菱ＵＦＪ 2794（-36.5 -1.29%）
みずほＦＧ 6559（-88 -1.32%）
三井住友ＦＧ 5414（-57 -1.04%）
東京海上 7060（-99 -1.38%）
ＮＴＴ 152（-0.3 -0.20%）
ＫＤＤＩ 2606（-27.5 -1.04%）
ソフトバンク 220（-2.0 -0.90%）
伊藤忠 1930（-33.5 -1.71%）
三菱商 4766（-78 -1.61%）
三井物 5687（-93 -1.61%）
武田 5439（-49 -0.89%）
第一三共 2887（-28 -0.96%）
信越化 6663（-70 -1.04%）
日立 5112（-77 -1.48%）
ソニーＧ 3312（-34 -1.02%）
三菱電 5906（-122 -2.02%）
ダイキン 21327（-303 -1.40%）
三菱重 4458（-64 -1.42%）
村田製 4715（-95 -1.98%）
東エレク 45472（-308 -0.67%）
ＨＯＹＡ 28733（-237 -0.82%）
ＪＴ 5729（-28 -0.49%）
セブン＆アイ 1981（-24 -1.20%）
ファストリ 72828（-922 -1.25%）
リクルート 7683（-170 -2.16%）
任天堂 8327（-102 -1.21%）
ソフトバンクＧ 5164（-17 -0.33%）
キーエンス（普通株） 63599（+429 +0.68%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3251（-29.0 -0.88%）
ホンダ 1325（-17 -1.27%）
三菱ＵＦＪ 2794（-36.5 -1.29%）
みずほＦＧ 6559（-88 -1.32%）
三井住友ＦＧ 5414（-57 -1.04%）
東京海上 7060（-99 -1.38%）
ＮＴＴ 152（-0.3 -0.20%）
ＫＤＤＩ 2606（-27.5 -1.04%）
ソフトバンク 220（-2.0 -0.90%）
伊藤忠 1930（-33.5 -1.71%）
三菱商 4766（-78 -1.61%）
三井物 5687（-93 -1.61%）
武田 5439（-49 -0.89%）
第一三共 2887（-28 -0.96%）
信越化 6663（-70 -1.04%）
日立 5112（-77 -1.48%）
ソニーＧ 3312（-34 -1.02%）
三菱電 5906（-122 -2.02%）
ダイキン 21327（-303 -1.40%）
三菱重 4458（-64 -1.42%）
村田製 4715（-95 -1.98%）
東エレク 45472（-308 -0.67%）
ＨＯＹＡ 28733（-237 -0.82%）
ＪＴ 5729（-28 -0.49%）
セブン＆アイ 1981（-24 -1.20%）
ファストリ 72828（-922 -1.25%）
リクルート 7683（-170 -2.16%）
任天堂 8327（-102 -1.21%）
ソフトバンクＧ 5164（-17 -0.33%）
キーエンス（普通株） 63599（+429 +0.68%）