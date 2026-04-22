東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.37 高値159.64 安値158.75
160.65 ハイブレイク
160.14 抵抗2
159.76 抵抗1
159.25 ピボット
158.87 支持1
158.36 支持2
157.98 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1744 高値1.1791 安値1.1719
1.1856 ハイブレイク
1.1823 抵抗2
1.1784 抵抗1
1.1751 ピボット
1.1712 支持1
1.1679 支持2
1.1640 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3508 高値1.3540 安値1.3476
1.3604 ハイブレイク
1.3572 抵抗2
1.3540 抵抗1
1.3508 ピボット
1.3476 支持1
1.3444 支持2
1.3412 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7810 高値0.7826 安値0.7780
0.7877 ハイブレイク
0.7851 抵抗2
0.7831 抵抗1
0.7805 ピボット
0.7785 支持1
0.7759 支持2
0.7739 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.37 高値159.64 安値158.75
160.65 ハイブレイク
160.14 抵抗2
159.76 抵抗1
159.25 ピボット
158.87 支持1
158.36 支持2
157.98 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1744 高値1.1791 安値1.1719
1.1856 ハイブレイク
1.1823 抵抗2
1.1784 抵抗1
1.1751 ピボット
1.1712 支持1
1.1679 支持2
1.1640 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3508 高値1.3540 安値1.3476
1.3604 ハイブレイク
1.3572 抵抗2
1.3540 抵抗1
1.3508 ピボット
1.3476 支持1
1.3444 支持2
1.3412 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7810 高値0.7826 安値0.7780
0.7877 ハイブレイク
0.7851 抵抗2
0.7831 抵抗1
0.7805 ピボット
0.7785 支持1
0.7759 支持2
0.7739 ローブレイク