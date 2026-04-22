東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.37　高値159.64　安値158.75

160.65　ハイブレイク
160.14　抵抗2
159.76　抵抗1
159.25　ピボット
158.87　支持1
158.36　支持2
157.98　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1744　高値1.1791　安値1.1719

1.1856　ハイブレイク
1.1823　抵抗2
1.1784　抵抗1
1.1751　ピボット
1.1712　支持1
1.1679　支持2
1.1640　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3508　高値1.3540　安値1.3476

1.3604　ハイブレイク
1.3572　抵抗2
1.3540　抵抗1
1.3508　ピボット
1.3476　支持1
1.3444　支持2
1.3412　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7810　高値0.7826　安値0.7780

0.7877　ハイブレイク
0.7851　抵抗2
0.7831　抵抗1
0.7805　ピボット
0.7785　支持1
0.7759　支持2
0.7739　ローブレイク