鈴木奈々「自分にお弁当を作りました」 “冷蔵庫にあるもの”で手作りした弁当披露「美味しそう」「料理上手で素敵」
タレントの鈴木奈々（37）が20日、自身のインスタグラムを更新。手作り弁当を披露し、ファンから「美味しそう」と反響を集めている。
【写真】「美味しそう」「料理上手で素敵」冷蔵庫にある食材で“手作り弁当”を披露した鈴木奈々
鈴木は「お昼は自分にお弁当を作りました」とコメントし、彩り豊かな手作り弁当の写真を投稿。冷蔵庫にある食材を使って作ったという、家庭的で温かみのある一品を公開した。
「豚バラ炒め」「ちくわきゅうり」「甘い卵焼き」などバランスの取れたラインナップ。白米の上には海苔のふりかけがかけられており、「あやなちゃんからお土産で頂いた海苔」と、“親友”でタレントの加藤綾菜（38）からもらったと明かしている。また、「豚バラは黄金のタレで炒めました」とこだわりも紹介し、「久しぶりにお弁当を作った。楽しかった」とつづった。
鈴木はこれまでも手料理をたびたび公開しており、家庭的な一面が注目を集めている。
コメント欄には「美味しそう」「おかわりくださ〜い」「手作り弁当最高ですね」「こういうシンプルなお弁当が一番美味しいですよね」「奈々ちゃんのお弁当最高」「料理が上手で腕を上げましたね」「奈々さん料理上手で素敵」「美味しそうですね じゃなくて絶対に美味しいです」といった声が寄せられた。
【写真】「美味しそう」「料理上手で素敵」冷蔵庫にある食材で“手作り弁当”を披露した鈴木奈々
鈴木は「お昼は自分にお弁当を作りました」とコメントし、彩り豊かな手作り弁当の写真を投稿。冷蔵庫にある食材を使って作ったという、家庭的で温かみのある一品を公開した。
「豚バラ炒め」「ちくわきゅうり」「甘い卵焼き」などバランスの取れたラインナップ。白米の上には海苔のふりかけがかけられており、「あやなちゃんからお土産で頂いた海苔」と、“親友”でタレントの加藤綾菜（38）からもらったと明かしている。また、「豚バラは黄金のタレで炒めました」とこだわりも紹介し、「久しぶりにお弁当を作った。楽しかった」とつづった。
鈴木はこれまでも手料理をたびたび公開しており、家庭的な一面が注目を集めている。
コメント欄には「美味しそう」「おかわりくださ〜い」「手作り弁当最高ですね」「こういうシンプルなお弁当が一番美味しいですよね」「奈々ちゃんのお弁当最高」「料理が上手で腕を上げましたね」「奈々さん料理上手で素敵」「美味しそうですね じゃなくて絶対に美味しいです」といった声が寄せられた。