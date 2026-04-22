２２日の主なマーケットイベント ２２日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ ユーロ・消費者信頼感

※米・２０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：令和ＡＨ<296A>，ＯＢシステム<5576>，ディスコ<6146>，正興電<6653>，キヤノンＭＪ<8060>

※東証グロース上場：ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>

※海外企業決算発表：ボーイング，ＩＢＭ，テスラほか



出所：MINKABU PRESS