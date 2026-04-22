乃木坂46梅澤美波 2nd写真集がラストメッセージ入りポスター付きで販売！「2nd写真集は、私の乃木坂人生の集大成！」

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乃木坂46が、5月4日に千葉・幕張メッセイベントホールにて『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』（5月19～21日）に関連した梅澤美波プロデュースグッズの事前販売を実施。

このイベントで、5月21日の公演をもってグループを卒業する梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』が、梅澤のラストメッセージが入ったB3ポスター（丸めてビニール入り）付きで販売される。

■ポスターには夕陽が水面にキラキラと輝き、エモさが溢れる一枚を採用

梅澤本人がポスター用にセレクトした写真は、イタリアロケのなかでも特に思い出に残ったという世界遺産・チンクエテッレの美しい海をバックに白いドレスで立っているカット。サンセット間際で夕陽が水面にキラキラと輝き、エモさが溢れる一枚だ。

また、200文字を超える直筆メッセージ（プリント）は、約10年に及ぶ乃木坂46への想いに溢れた必見の内容となっている。

梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』は、現在発売中。

PHOTO BY 東 京祐

■書籍情報

2026.02.03 ON SALE

乃木坂46 梅澤美波 2nd写真集『透明な覚悟』

■リリース情報

2026.03.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.05.13 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」“梅澤美波”特別仕様盤

■【画像】『透明な覚悟』の表紙

■関連リンク

写真集公式X

https://x.com/umeminami_2nd

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