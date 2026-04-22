― ダウは293ドル安と続落、米イラン交渉の不透明感を背景に利益確定の売り ―

ＮＹダウ 　　　49149.38 ( -293.18 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7064.01 ( -45.13 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24259.96 ( -144.43 )
米10年債利回り　　4.297 ( +0.038 )

ＮＹ(WTI)原油 　　89.67 ( +0.06 )
ＮＹ金 　　　　　4719.6 ( -109.2 )
ＶＩＸ指数　　　　19.50 ( +0.63 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　58505 ( -835 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　58520 ( -820 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース