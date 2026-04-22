米国市場データ ＮＹダウは293ドル安と続落 （4月21日）
― ダウは293ドル安と続落、米イラン交渉の不透明感を背景に利益確定の売り ―
ＮＹダウ 49149.38 ( -293.18 )
Ｓ＆Ｐ500 7064.01 ( -45.13 )
ＮＡＳＤＡＱ 24259.96 ( -144.43 )
米10年債利回り 4.297 ( +0.038 )
ＮＹ(WTI)原油 89.67 ( +0.06 )
ＮＹ金 4719.6 ( -109.2 )
ＶＩＸ指数 19.50 ( +0.63 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58505 ( -835 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 58520 ( -820 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49149.38 ( -293.18 )
Ｓ＆Ｐ500 7064.01 ( -45.13 )
ＮＡＳＤＡＱ 24259.96 ( -144.43 )
米10年債利回り 4.297 ( +0.038 )
ＮＹ(WTI)原油 89.67 ( +0.06 )
ＮＹ金 4719.6 ( -109.2 )
ＶＩＸ指数 19.50 ( +0.63 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 58505 ( -835 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 58520 ( -820 )
※( )は大阪取引所終値比
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