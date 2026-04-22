梅澤美波「乃木坂46人生の集大成！」ラストメッセージ入りポスター付き2nd写真集発売
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波が、5月21日に東京ドームで卒業コンサートを迎える。5月4日には、幕張メッセイベントホールにて『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』に関連した梅澤美波プロデュースグッズの事前販売が実施されるが、2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）もラストメッセージ入りのB3ポスター付きで販売されることが決定した。
【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
今回のポスターに使われる写真は、イタリアロケのなかでも特に思い出に残ったという世界遺産・チンクエテッレの美しい海をバックに白いドレスで立っているカット。サンセット間際で夕陽が水面にキラキラと輝き、エモさが溢れる一枚。
また、直筆メッセージ（プリント）は、約10年に及ぶ乃木坂46への想いに溢れた内容となっている。梅澤は「乃木坂46からの卒業は、人生の中で大きな選択のひとつになりました。2nd写真集『透明な覚悟』は、9年と8ヶ月の私の乃木坂人生の集大成！ここでの経験全てが、本誌の中にいる私の表情に現れていると思います。卒業コンサートまで1ヶ月ほどになりましたが、改めて、皆様へ感謝の気持ちを込めて。ファンの皆様にとっても、大切な一冊になっていたらうれしいです」とコメントを寄せている。
【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
また、直筆メッセージ（プリント）は、約10年に及ぶ乃木坂46への想いに溢れた内容となっている。梅澤は「乃木坂46からの卒業は、人生の中で大きな選択のひとつになりました。2nd写真集『透明な覚悟』は、9年と8ヶ月の私の乃木坂人生の集大成！ここでの経験全てが、本誌の中にいる私の表情に現れていると思います。卒業コンサートまで1ヶ月ほどになりましたが、改めて、皆様へ感謝の気持ちを込めて。ファンの皆様にとっても、大切な一冊になっていたらうれしいです」とコメントを寄せている。