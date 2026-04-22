堆肥作りはペット育成と同じ？

野菜や果物の皮やヘタなど、調理のたびに発生する生ゴミ。ゴミ箱の中で回収を待つ生ゴミは臭いを発したり、汁を出したり、コバエの発生源にもなりかねません。

しかし、大地から生まれた野菜ですから、また土に還すことができればそうしたトラブルもなく、循環できてエコに。

堆肥作りをゲームにしてみた

「コンポスペット」は、生ゴミを堆肥にするコンポストにセンサーが付いたキット。

徐々に土に還る過程は、連動したスマホ用アプリに住むデジタルペットの成長でわかります。毎日のミッションをこなすことで効率良く堆肥化ができると同時に、ペットが成長。生ゴミを堆肥に変えるプロセスをゲームのように扱うゲーミフィケーションのおかげで、生ゴミのイメージも一新できるおもしろい試みです。

アプリではコンポストの温度や湿度、ペットの状態が見られます。

「今日のミッション」をこなしてお世話しつつ、堆肥化のアドバイスも出るので参考にすると良い土ができますね。

コンポスペットはアプリで、コンポストを育てるんだよ♪

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ミッションは何をどうやるのか、けっこう細かく指示されます。「いも類をあげる」とか限定的ですが、わかりやすといえば、わかりやすいかも。

毎日のミッションから初級・中級・上級なんてのもありますね。地道にお題をこなすのが好きなタイプには刺さるのでは？

堆肥の成長を可視化・記録

もちろん、ちゃんとしたグラフでコンポストの状態が数値として可視化され、日記にメモを残したりアルバムに写真を記録することも可能。

土ができたら家庭菜園に使えますし、調理で出た生ゴミはまたコンポストへ、というサイクルが完成します。子供の自由研究にも良さそう。

Image: コンポスペット

日本のお家芸・キャラクター化で堆肥作りを楽しんじゃえ

コンポストは微生物が有機物を分解するのですが、育成するキャラクターも微生物。

アドバイザーを担うのは、緑藻の一種であるボルボックス。三日月型の緑藻・ミカヅキモと、「いかだ」に似た緑藻のイカダモも登場します。

生ゴミは汚いイメージだけど、日本人が得意なキャラクター化のおかげでポジティヴなものに。さすが『たまごっち』や『もやしもん』を生んだ日本ならではの発想ですね。

Source: コンポスペット, X, YouTube