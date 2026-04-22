「あの人、不気味じゃない？」無愛想な転入ママに違和感 → 実はボスママの『嫌がらせ』のせいだった

筆者の友人・M美は、子どもと同じクラスの子のママ・Aさんの素っ気ない対応をとても不思議に思っていたそうです。なぜ、Aさんがそんな態度をとるのか……真実を知って納得したというM美のエピソードをご紹介しましょう。

不愛想なママ

私には小学校1年生の息子がいます。

同じクラスの子のママ・Aさんは、顔を合わせてもニコリともしない、とても不愛想な人。

他の地域からの転入者で、どんな人なのかもわからない状態でした。

誰とも話をしないAさんについて「あの人変わってる」「全然話をしないのは何で？」と言い出す人もいて、Aさんはどこのグループにも所属していませんでした。

Aさんとの距離

私は子どもが小学校に入学すると同時に、近所のドラッグストアで働くことにしました。

すると、私より少し前にAさんが働き始めていたことが分かったのです。

学校ではまったく話をしないAさんでしたが、職場ではごく普通。

挨拶もするし、軽い雑談にも応じてくれました。

Aさんとの距離はだんだんと近くなり、いろいろな話をするようになった私。

ある日、思い切って学校での様子について尋ねると、Aさんは驚くような話をし始めたのです。

驚くべき真相

Aさんは3月の中旬に引っ越してきて、家族で近隣に引っ越しの挨拶に行ったそうです。

Aさんの向かいの家は、ボスママ的存在・Bさんの家。

挨拶に行くと「どちらから越していらしたの？」「ご主人はどんなお仕事をされているの？」など質問攻めに遭ったとか。