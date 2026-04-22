社会民主党のラサール石井参院議員が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。「防衛装備移転三原則」の運用指針見直しについて非難した。

「防衛装備移転三原則」運用指針の見直し案は16日、自民党と日本維新の会が了承。これまで、救難・輸送・警戒・監視・掃海の5類型に限られていた防衛装備品の国産完成品の移転が、全ての完成品や部品などまで可能となり、防衛装備品は武器と非武器に分けられる。また、武器の輸出は国際約束の締結国である17カ国に限定されるが、特段の事情がある場合のみ、移転を認めることが可能とした。

これに対し、ラサール石井は「日本が『死の商人』になりさがる。けして許してはならない」と批判し、「他国で戦争が起きれば『よっしゃ』と手を打ち、『このまま戦争が続いてくれ』と祈る。そんなさもしい国になってはいけない」と警告。国の安全保障対策が問題であることを指摘したうえで、「『安全保障』という言葉の響きに騙されるな」（原文ママ）と釘を刺し、「作った武器は必ず人を殺す」とも言い放った。

この投稿に「同盟国の役に立つ行動は、万が一、日本が危険な状況になった時は助けてくれると言うこと、助けてくれない国を、誰が助けますか？互助のためには必須でしょう」「おっしゃる通り武器は人を殺す道具かもしれないが、人を守る為の道具でもあることを忘れてはいけない」「どんな国でも自国を守るための武器が必要である。逆に国民を守ることもあるのである」といったコメントがネット上に寄せられた。

戦争の悲惨さ、倫理判断についてたびたびポスト

ラサール石井といえば、戦争に関するさまざまな発言を通じて戦争の悲惨さや倫理的判断についての懸念を示している。

2024年1月、ジャーナリスト・櫻井よしこ氏は自身のインターネットテレビ番組の内容を紹介する際に、「『あなたは祖国のために戦えますか』。多くの若者がNOと答えるのが日本です。安全保障を教えてこなかったからです。元空将の織田邦男教授は麗澤大学で安全保障を教えています。100分の授業を14回、学生たちは見事に変わりました」などと自身のXを投稿し、物議を醸した。

これにラサール石井は、櫻井氏の投稿を引用し「『祖国のために戦えますか』とは『死ねるか』ということ。でなければ『殺せるか』ということ。その問いを薄笑いした写真を添付するのはまことに恐ろしい。『二度と同じ過ちをおこさない』と考えたことはないのか。井上ひさしさんの芝居の一つでも観劇せよ」と物申した。

また、今年2月にはXで「戦争経験」について私見を展開。作詞家で音楽評論家・湯川れい子氏がXで戦争の悲惨さを訴える投稿をしていたところ、一部ユーザーから湯川氏が終戦時に9歳だったことから「戦争経験には入らない」との指摘を受けた。

これに湯川氏は反論。すると、ラサール石井が「彼らにとっては、戦争＝兵士、軍隊、戦場としかイメージできないのだろう。それでは、『火垂るの墓』の兄弟は戦争を体験していないことになる」（原文ママ）と一部ユーザーにかみついたのだ。

さらには同月、ABEMA TV「ABEMA Prime」に出演したラサール石井が「高市政権なら戦争になる」と主張し、MCでぺこぱ・松陰寺太勇らと大激論を展開。動画は視聴回数100万回を超え、大きな注目を集めた。

政府は21日、防衛装備移転三原則の運用指針を改定。2014年に武器の禁輸政策を転換して以降、徐々に緩和が進められてきた規制は、今回の見直しで戦闘機やミサイルを含むすべての武器の輸出が可能となった。

日本は原子爆弾による被害を受けた唯一の国であり、戦争を望んでいる国民は皆無に等しい。だが、終戦から80年が過ぎ、時代背景も変わりつつある。国民を守る“最終兵器”として必要な日が訪れることも覚悟せねばならない。