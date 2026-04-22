HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、追加メンバーの合流という急展開を迎え、スタジオで見守る現役アーティストたちが驚きと困惑の声を上げた。

【映像】HYBEの新たな有力候補生が登場した瞬間

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている 。(※全て参加時の年齢）

番組冒頭、クリエイティブ・プロダクション統括のジェイ・インからHIORIの辞退により「候補生をもう1人追加します」と発表されると、その事実を突きつけられた3名の練習生たちスタジオメンバーは呆然。「おぉー！」「えー！」と驚きの声を上げる中、ILLITのMOKAは「わー！これは辛いよ〜…絶対辛いよ」と言葉を失い、現役アーティストの視点からこの異例のタイミングでの追加メンバー合流が練習生たちに与える精神的負荷の大きさを危惧。ヒコロヒーも「ライバルがね…」と呟き、同情の声が寄せていた。