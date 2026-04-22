＜天気＞

東日本を中心に、午前中は晴れるところが多いでしょう。ただ、黄砂が飛んできています。日本海側を中心に、ちょっと黄色っぽい空になるでしょう。洗濯物は外に干せますが、黄砂にお気をつけください。西日本は雲が多くなって、九州は夕方から雨になるでしょう。

＜日中の気温＞

北日本は21日（火）に比べて2℃〜5℃高くなります。とくに仙台など太平洋側は、強い西風によるフェーン現象で気温が高くなるでしょう。東日本と西日本は21日（火）と同じくらいになるでしょう。東北南部〜九州は25℃くらいまで上がって、昼間は長袖一枚ですごせそうです。

札幌 16℃（5月上旬）

仙台 24℃（6月下旬）

新潟 22℃（5月下旬）

東京 24℃（5月中旬）

大阪 24℃（5月上旬）

福岡 22℃（平年並み）

＜週間予報＞

23日（木）は西日本は雨、東日本はお昼ごろから雨になるでしょう。24日（金）は西日本は晴れそうです。東日本は朝まで雨になりますが、日中は天気が回復に向かうでしょう。25日（土）と26日（日）は晴れるところが多いでしょう。ただ、日本の南に前線が停滞します。太平洋側は少し雲が多くなりそうです。