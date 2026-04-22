乃木坂46梅澤美波（27）のセカンド写真集「透明な覚悟」のラストメッセージ入りB3ポスター付きが、5月4日に幕張メッセイベントホールで発売される。

5月21日に東京ドームでの卒業コンサートを控え、4日に幕張メッセイベントホールで「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に関連した梅澤プロデュースグッズの事前販売が実施される。こだわりのグッズの1つとして、セカンド写真集が特典付きで販売される。

ポスターに使用される写真は本人が選んだ。撮影を行ったイタリアの中でも特に思い出に残ったという世界遺産・チンクエテッレ美しい海をバックに白いドレスで立っているカット。サンセット間際で夕日が水面にキラキラと輝き、エモさがあふれる1枚となっている。

梅澤は「乃木坂46からの卒業は、人生の中で大きな選択のひとつになりました。セカンド写真集『透明な覚悟』は、9年と8カ月の私の乃木坂人生の集大成！ここでの経験全てが、本誌の中にいる私の表情に現れていると思います。卒業コンサートまで1カ月ほどになりましたが、改めて、皆様へ感謝の気持ちを込めて。ファンの皆様にとっても、大切な1冊になっていたらうれしいです」とコメントを寄せた。