レスターの英3部降格が決定…2015−16シーズンに奇跡のプレミア制覇も2季連続の降格に
レスターが2シーズン連続の降格でEFLリーグ1（イングランド3部）に降格となった。
レスター（勝ち点42）は21日、EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）第44節でハル・シティとのホームゲームを戦い、2−2のドローで試合を終えた。
この結果、残り2節で残留圏内の21位ブラックバーン（勝ち点49）との勝ち点差が「7」となり、23位のチームの自動降格が決定した。
2015−16シーズンに奇跡のプレミアリーグ制覇を成し遂げたフォクシーズの愛称で知られるレスター。2022−23シーズンのプレミアリーグを18位で終え、10シーズンぶりのチャンピオンシップ降格となったものの、翌シーズンはチャンピオンシップ優勝を果たして1年でのプレミア復帰を成し遂げた。
しかし、昨シーズンは再びプレミアリーグ18位で1年での2部の舞台に戻ってくると、今シーズンは11勝15分け18敗の成績不振に加え、イングランド・フットボールリーグ（EFL）の財務規則違反による勝ち点6減点処分を科されたことが決定打となり、2シーズン連続での降格が決定した。
なお、創設142年の歴史の中で3部リーグ降格は2度目となった。
レスター（勝ち点42）は21日、EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）第44節でハル・シティとのホームゲームを戦い、2−2のドローで試合を終えた。
この結果、残り2節で残留圏内の21位ブラックバーン（勝ち点49）との勝ち点差が「7」となり、23位のチームの自動降格が決定した。
しかし、昨シーズンは再びプレミアリーグ18位で1年での2部の舞台に戻ってくると、今シーズンは11勝15分け18敗の成績不振に加え、イングランド・フットボールリーグ（EFL）の財務規則違反による勝ち点6減点処分を科されたことが決定打となり、2シーズン連続での降格が決定した。
なお、創設142年の歴史の中で3部リーグ降格は2度目となった。