「日焼けは火傷と同じです」男の老化を防ぐために絶対に知っておくべき肌の常識・非常識

現代では、スキンケアをするのは女性だけという思い込みはあまりに時代遅れ。スキンケアを怠るとがんにさえなりかねない。今のうちから正しいスキンケアを実践して、肌の老化をできるだけ遅らせ、老け顔とは無縁の生活を送ろう。

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3段階のスキンケア

具体的にスキンケアの仕方を見ていこう。スキンケアには大きく分けて3つの段階がある。肌の汚れを落とす「洗浄」、肌の水分を補う「整肌」、そして肌を守る「保護」だ。

まずは洗浄について、一般社団法人美容科学ラボ代表理事で理系美容家の箱崎かおり氏が解説する。

「洗顔料を使うときのポイントはしっかりと泡立てることです。洗顔料を泡立てないと、洗浄成分が高濃度のまま皮膚に触れ、刺激になることがあります。泡立てるのが面倒な場合は、ポンプから泡が出てくるタイプのものが手軽でよいでしょう。

たとえば、『ビオレ ザ フェイス 泡洗顔料 モイスト』（花王）は、最初から泡で出てくるので使いやすく、洗顔習慣のない人におすすめです。

肌の乾燥が気になる人は『ミノン アミノモイスト ジェントルウォッシュ ホイップ』（第一三共ヘルスケア）を使うといいでしょう。アミノ酸由来の洗浄成分で、やさしくきれいに汚れを落とせる点が魅力です」

肌の洗浄を終えたら整肌、そして保護へと進む。これらはなるべく早く、肌の洗浄後5分以内に行いたい。

整肌で使うのは化粧水である。男なのに化粧水を使うなんて……と言っているうちは肌の老化を止めることはできない。化粧水は、肌に水分を与え、肌表面の乾燥を防ぐのに必要不可欠だ。

その後の保護で使うのが乳液。保護を怠ると、せっかく化粧水で肌に潤いを与えても、すぐに乾いてしまいかえって肌を傷つけてしまう。

乳液は肌の水分をしっかり閉じ込めて潤いを保つ役目を果たす。乳液に含まれる油分が膜をつくり蒸発を防ぐのだ。

「化粧水と乳液を別々に使うのが面倒な人は、セットになったジェルタイプを買ってもよいでしょう。たとえば『murphy オールインワンジェル』（Endevour）は化粧水と乳液が一つになっているうえ、美白やシワ改善の成分も配合されています。

ジェルタイプが苦手な人は、たとえばシミとシワの対策ができる『メンズケシミン プレミアム化粧水』（小林製薬）と、『ルシード 薬用アドバンスドリペア乳液』（マンダム）などが、シミ予防・シワ改善に効果があり、おすすめです」（箱崎氏）

日焼けは「火傷」と同じです

夜のスキンケアはここまですればひと安心。だが、朝のスキンケアとして、日焼け止めを塗ることを忘れてはいけない。実は、肌の天敵である紫外線量は毎年増加している。気象庁の発表によれば、'90年以降、増加傾向にあり、一昔前の日本の環境から大きく変化している。

「これまで日本人は皮膚がんになりにくいと言われていましたが、紫外線の影響もあって、増えてきています。日焼けは火傷と同じです。海水浴やゴルフに行った翌日に、肌がヒリヒリと痛むようであれば、それは火傷と同じ状態と考えていい。昔は『ある程度は日焼けをしていたほうが健康的だ』という考えがありましたが、現代は紫外線があまりにも強いので、日焼けは禁物です」（前出の平山氏）

紫外線量のピークは7〜8月だが、5月にはすでに真夏に次ぐ量の紫外線が降り注いでいる。今から紫外線対策をすることが必要なのだ。

「スキンケア初心者におすすめの日焼け止めは、洗顔料で落ちるタイプのものです。紫外線防御の強さは紫外線B波（シミや赤みの原因）に対するSPFと、紫外線A波（シワやたるみの原因）に対するPAという指標で測られ、最高性能はSPF50＋・PA＋＋＋＋のもの。性能が高い日焼け止めは、ベタついて洗顔で落としにくいという欠点がありますが、『サンカット パーフェクトUVジェル』（コーセーコスメポート）や、『クワトロボタニコ ボタニカル オイルコントロール＆UVブロック』（リ・ブランディングジャパン）などは、洗顔料で落としやすいのでおすすめです」（箱崎氏）

スキンケアは短期間に効果が出るものではないだけに、習慣化が大切。今日から始めれば、未来を変えられるのだ。

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「週刊現代」2026年4月27日号より

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