天野ちよ、Hカップボディで見る者を虜に 人気企画「グラビアン魂」に登場
グラビアアイドルの天野ちよが、21日発売の『週刊SPA!』（4月28日号）の人気企画「グラビアン魂」に登場した。迫力あるHカップボディと存在感で、誌面に強いインパクトを残している。
【写真】同誌には…かわいいワンピース姿の成瀬かのん
同企画は、グラビアをテーマにした対談形式が特徴だが、名物の一つが“脱線トーク”。今回も天野の魅力を語り合う中で話題は思わぬ方向へ展開し、最終的には梅ヶ枝餅の話題にまで広がるなど、ユーモアあふれる内容となっている。
天野は福岡県出身。はちきれそうなHカップのプロポーションで多くのファンを魅了しており、その存在感はグラビア界でも際立つ。現在はDVD『ちよのゆ』が発売中で、活動の幅を広げている。
同号では、表紙および巻頭に山田あいが登場するほか、「このあと、どうする？」にるか、「美女検索」に成瀬かのんが登場。多彩なグラビア企画が掲載され、読み応えのある1冊となっている。
【写真】同誌には…かわいいワンピース姿の成瀬かのん
同企画は、グラビアをテーマにした対談形式が特徴だが、名物の一つが“脱線トーク”。今回も天野の魅力を語り合う中で話題は思わぬ方向へ展開し、最終的には梅ヶ枝餅の話題にまで広がるなど、ユーモアあふれる内容となっている。
天野は福岡県出身。はちきれそうなHカップのプロポーションで多くのファンを魅了しており、その存在感はグラビア界でも際立つ。現在はDVD『ちよのゆ』が発売中で、活動の幅を広げている。
同号では、表紙および巻頭に山田あいが登場するほか、「このあと、どうする？」にるか、「美女検索」に成瀬かのんが登場。多彩なグラビア企画が掲載され、読み応えのある1冊となっている。