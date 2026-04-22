パットの成功率を格段に上げる振り幅とは！？【クォーター理論 基本編/桑田泉】
パットの成功率を上げる振り幅とは
振り幅はバックスウィング１：フォロー２
【注目ポイント】
● バックスウィングとフォローの振り幅は１：１でなく、１：２のイメージが正解
● クラブを中心に１：１で振ると、ヘッドの厚みがある分、ボールを中心にすれば１：１にはならず（下図）、結果的にバックスウィングが大きく、フォローが小さくなってしまう
● これではトップでヘッドとボールの距離が長くなり、戻ってくるまでに狂いやすく、インパクトも一定になりづらい
● バックスウィング側を小さくイメージすることで、ヘッドが正確に戻りやすく、インパクトのゆるみもなくなる
見るのはボールのてっぺん
【注目ポイント】
● インパクトは単なる通過点であるのが理想
● そのために、ボールのてっぺんをぼんやり見て打つ。そうすれば、丸い物体を適当に打とうという意識が生まれ、結果として、ヘッドが加速、減速せずにインパクトが通過点になり、距離感が合う
ボールの側面を見ない
【注目ポイント】
● 下手なおっちゃんは、フェース面とボールが接触するボール側面を見てしまうので、ボールの輪郭がはっきりしてしまう
● 視界の中でボールの輪郭がはっきりするほど、インパクトが強くなったり、弱くなったりする悪影響が出る
● これでは素張りでつかんだフィーリングが台無しになる。また、当てて終わりのストロークになるため、フォローが出ない
【出典】『クォーター理論 基本編』著者：桑田泉