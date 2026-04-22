ダメならやめてもOK！ ヒカルに学ぶ、失敗をムダにしない「トライアンドエラー」の極意【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】ダメなら撤退もＯＫ！とにかく場数を踏む精神

まずは挑戦してみる姿勢が大切！

僕が見ているだけでも、ヒカルさんはとにかく色々なことに挑戦しています。とにかく新しいこと、面白そうなこと、成功しそうなことがあると、すぐにやってみることが当たり前で、そしてそのスピード感がとにかく早い。良いと思ったらすぐに話を詰めていって、全員の熱のあるうちに何かしら形にしてしまう。そんな行動力がヒカルさんにはあります。

さらにその事業に未来があるか、進めていった先に自分が面白いと思えるかを見極める力はもちろん、ダメだと思ったら撤退するのも異常なほど早い。そんな“超速の切り替え力”があるからこそ、スピード感を持ってトライアンドエラーを繰り返し、成功を掴み取っている、そんな印象があります。

これはどのビジネスマンにも言えることですが、とにかく場数は踏むべきです。仕事の内容にもよりますし、ヒカルさんほどの速さは難しいとしても、とにかく一歩踏み出してみないことには、何が成功するかはわかりません。

僕も色々なことに挑戦しては失敗もしてきました。ですが決してムダではなく、もちろんそこから得られる気づきもたくさんありました。

面白いアイデアや、自分がわくわくするような面白い話が舞い込んできた時には、まずは挑戦してみる姿勢が大切ではないでしょうか。

とにかくまずは一歩踏み出してみる

面白そうなこと成功しそうなことはすぐにやってみる！

途中でダメだと感じたらすぐに撤退！

“超速の切り替え力”でとにかくトライアンドエラー！

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘

【著者紹介】

林 尚弘（はやし・ なおひろ）

『令和の虎CHANNEL』二代目主宰。株式会社FCチャンネル代表取締役。1984年、千葉県出身。自身の受験体験から大学1年で起業、1年後に武田塾を設立。「授業をしない」「参考書での自学自習」「1冊を完璧に」の方針で、E判定から早稲田、慶應、国立大学医学部などへの逆転合格者を続出させ、フランチャイズ化をきっかけに8年間で全国400校舎、年商130億円を超える。2018年よりYouTube『令和の虎CHANNEL』に出演。志願者に支援した金額は総額2億円を超える。2022年、株式会社FCチャンネルを設立し、事業を拡大したいさまざまな会社を支援している。