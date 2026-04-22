【日本】
通関ベース貿易収支（3月）08:50
予想　10650.0億円　前回　443.0億円（573.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想　2050.0億円　前回　-3742.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

【英国】
消費者物価指数（CPI）（3月）15:00
予想　0.6%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.3%　前回　3.0%（前年比)
予想　3.2%　前回　3.2%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（3月）15:00
予想　0.8%　前回　0.4%（前月比)　
予想　4.0%　前回　3.6%（前年比)
予想　N/A　前回　3.5%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（3月）15:00
予想　3.0%　前回　0.8%（仕入・前月比)
予想　3.4%　前回　0.5%（仕入・前年比)
予想　1.0%　前回　-0.5%（出荷・前月比)
予想　2.4%　前回　1.7%（出荷・前年比)

【南アフリカ】
消費者物価指数（3月）17:00
予想　0.9%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.1%　前回　3.0%（前年比)

小売売上高（2月）20:00
予想　4.3%　前回　4.2%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/11 - 04/17）20:00
予想　N/A　前回　1.8%（前週比)

【トルコ】
中銀政策金利（4月）20:00
予想　37.0%　前回　37.0%（トルコ中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想　-17.2　前回　-16.3（ユーロ圏消費者信頼感)

※予定は変更することがあります