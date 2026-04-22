本日の予定【経済指標】
【日本】
通関ベース貿易収支（3月）08:50
予想 10650.0億円 前回 443.0億円（573.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 2050.0億円 前回 -3742.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（3月）15:00
予想 0.6% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.2% 前回 3.2%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（3月）15:00
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 4.0% 前回 3.6%（前年比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（3月）15:00
予想 3.0% 前回 0.8%（仕入・前月比)
予想 3.4% 前回 0.5%（仕入・前年比)
予想 1.0% 前回 -0.5%（出荷・前月比)
予想 2.4% 前回 1.7%（出荷・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（3月）17:00
予想 0.9% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.0%（前年比)
小売売上高（2月）20:00
予想 4.3% 前回 4.2%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/11 - 04/17）20:00
予想 N/A 前回 1.8%（前週比)
【トルコ】
中銀政策金利（4月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%（トルコ中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 -17.2 前回 -16.3（ユーロ圏消費者信頼感)
※予定は変更することがあります
通関ベース貿易収支（3月）08:50
予想 10650.0億円 前回 443.0億円（573.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 2050.0億円 前回 -3742.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（3月）15:00
予想 0.6% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.2% 前回 3.2%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（3月）15:00
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 4.0% 前回 3.6%（前年比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（3月）15:00
予想 3.0% 前回 0.8%（仕入・前月比)
予想 3.4% 前回 0.5%（仕入・前年比)
予想 1.0% 前回 -0.5%（出荷・前月比)
予想 2.4% 前回 1.7%（出荷・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（3月）17:00
予想 0.9% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.0%（前年比)
小売売上高（2月）20:00
予想 4.3% 前回 4.2%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/11 - 04/17）20:00
予想 N/A 前回 1.8%（前週比)
【トルコ】
中銀政策金利（4月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%（トルコ中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 -17.2 前回 -16.3（ユーロ圏消費者信頼感)
※予定は変更することがあります