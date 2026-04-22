戸塚純貴、キスマイ二階堂＆timelesz猪俣の“摩訶不思議な思考”を考察！『ニカゲーム』で新企画に挑戦

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

4月22日（水）深夜の同番組では、俳優の戸塚純貴と関太（タイムマシーン3号）をゲストに迎え、カオスな新企画「思考を読み解け！考察じゃんけん」が放送される。

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この企画は、二階堂と猪俣が、じゃんけんの手に例えた様々な「言葉」でじゃんけん対決をするというもの。

「雨」「焼肉」「キムチ」「深夜」など、さまざまな言葉が書かれたカードが用意され、その裏に、二階堂と猪俣が考えたそれぞれに対応する「じゃんけんの手」が書かれている。

ニカゲームチームと、戸塚＆関のゲストチームに分かれ、ラコちん（同番組のキャラクター）が出した手に勝てるカードはどれか？ 考察し、選んで、じゃんけん対決を行う。

たとえば、猪俣が考える「野菜炒め」は、じゃんけんで例えると「パー」。野菜を切るときのジェスチャーをするとき、手の形が包丁…すなわち「パー」になるから、という理由だそう。

果たしてゲストチームは、そんな摩訶不思議な二階堂と猪俣の思考を読み、じゃんけんに勝利することはできるのか？

さらに今回は、特別企画「M!LK曽野の『居残り勉強会』」も放送。

過去に二階堂と猪俣が発したトンデモ英語「ニカイノ英語」を和訳できるかに挑戦。曽野舜太（M!LK）の「プロニカゲーマーへの道」第一弾に注目だ。