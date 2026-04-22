デュッセルドルフMF田中聡が太ももの負傷で離脱…今冬加入後12試合連続先発出場
デュッセルドルフは21日、MF田中聡が負傷によって当面の間、離脱することを発表した。
2002年8月13日生まれの23歳は、今年1月に広島からデュッセルドルフに完全移籍。加入直後からスタメンの座を託されると、12試合連続で先発出場を続けていた。
しかし、18日に行われたブンデスリーガ2部第30節マクデブルク戦のウォーミングアップ中に負傷。検査の結果、太ももの筋肉の断裂と診断され、当面の間、トレーニングや試合に参加できなくなったという。
デュッセルドルフはリーグ戦第30節終了時点で降格圏の17位に沈んでいるが、残留圏の15位ビーレフェルトとの勝ち点差はわずかに1。残り4試合での逆転残留を目指すチームにとって、田中の離脱は痛手となりそうだ。
2002年8月13日生まれの23歳は、今年1月に広島からデュッセルドルフに完全移籍。加入直後からスタメンの座を託されると、12試合連続で先発出場を続けていた。
しかし、18日に行われたブンデスリーガ2部第30節マクデブルク戦のウォーミングアップ中に負傷。検査の結果、太ももの筋肉の断裂と診断され、当面の間、トレーニングや試合に参加できなくなったという。
デュッセルドルフはリーグ戦第30節終了時点で降格圏の17位に沈んでいるが、残留圏の15位ビーレフェルトとの勝ち点差はわずかに1。残り4試合での逆転残留を目指すチームにとって、田中の離脱は痛手となりそうだ。