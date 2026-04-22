　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比490円安の5万8850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

63415.92円　　ボリンジャーバンド3σ
60662.08円　　ボリンジャーバンド2σ
59349.17円　　21日日経平均株価現物終値
59096.00円　　5日移動平均
58850.00円　　22日夜間取引終値
57945.00円　　一目均衡表・転換線
57908.24円　　ボリンジャーバンド1σ
55280.00円　　一目均衡表・基準線
55154.40円　　25日移動平均
54970.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54833.87円　　75日移動平均
54780.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52400.56円　　ボリンジャーバンド-1σ
49646.72円　　ボリンジャーバンド2σ
49156.35円　　200日移動平均
46892.88円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース