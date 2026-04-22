日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比490円安の5万8850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
63415.92円 ボリンジャーバンド3σ
60662.08円 ボリンジャーバンド2σ
59349.17円 21日日経平均株価現物終値
59096.00円 5日移動平均
58850.00円 22日夜間取引終値
57945.00円 一目均衡表・転換線
57908.24円 ボリンジャーバンド1σ
55280.00円 一目均衡表・基準線
55154.40円 25日移動平均
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54833.87円 75日移動平均
54780.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52400.56円 ボリンジャーバンド-1σ
49646.72円 ボリンジャーバンド2σ
49156.35円 200日移動平均
46892.88円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
63415.92円 ボリンジャーバンド3σ
60662.08円 ボリンジャーバンド2σ
59349.17円 21日日経平均株価現物終値
59096.00円 5日移動平均
58850.00円 22日夜間取引終値
57945.00円 一目均衡表・転換線
57908.24円 ボリンジャーバンド1σ
55280.00円 一目均衡表・基準線
55154.40円 25日移動平均
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54833.87円 75日移動平均
54780.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52400.56円 ボリンジャーバンド-1σ
49646.72円 ボリンジャーバンド2σ
49156.35円 200日移動平均
46892.88円 ボリンジャーバンド3σ
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