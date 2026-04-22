TOPIX先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比32.5ポイント安の3741ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3969.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
3871.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
3779.00ポイント 一目均衡表・転換線
3776.10ポイント 5日移動平均
3772.88ポイント ボリンジャーバンド1σ
3770.38ポイント 21日TOPIX現物終値
3741.00ポイント 22日夜間取引終値
3690.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3674.76ポイント 25日移動平均
3673.31ポイント 75日移動平均
3662.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3576.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3478.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
3380.39ポイント ボリンジャーバンド3σ
3348.64ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3969.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
3871.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
3779.00ポイント 一目均衡表・転換線
3776.10ポイント 5日移動平均
3772.88ポイント ボリンジャーバンド1σ
3770.38ポイント 21日TOPIX現物終値
3741.00ポイント 22日夜間取引終値
3690.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3674.76ポイント 25日移動平均
3673.31ポイント 75日移動平均
3662.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3576.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3478.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
3380.39ポイント ボリンジャーバンド3σ
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