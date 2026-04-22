　22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比32.5ポイント安の3741ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3969.13ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3871.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3779.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3776.10ポイント　　5日移動平均
3772.88ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3770.38ポイント　　21日TOPIX現物終値
3741.00ポイント　　22日夜間取引終値
3690.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3674.76ポイント　　25日移動平均
3673.31ポイント　　75日移動平均
3662.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3576.64ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3478.51ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3380.39ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3348.64ポイント　　200日移動平均

株探ニュース