22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比32.5ポイント安の3741ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3969.13ポイント ボリンジャーバンド3σ

3871.01ポイント ボリンジャーバンド2σ

3779.00ポイント 一目均衡表・転換線

3776.10ポイント 5日移動平均

3772.88ポイント ボリンジャーバンド1σ

3770.38ポイント 21日TOPIX現物終値

3741.00ポイント 22日夜間取引終値

3690.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3674.76ポイント 25日移動平均

3673.31ポイント 75日移動平均

3662.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3633.00ポイント 一目均衡表・基準線

3576.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3478.51ポイント ボリンジャーバンド2σ

3380.39ポイント ボリンジャーバンド3σ

3348.64ポイント 200日移動平均



株探ニュース