22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比31ポイント安の776ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



842.53ポイント ボリンジャーバンド3σ

812.79ポイント ボリンジャーバンド2σ

805.60ポイント 21日東証グロース市場250指数現物終値

794.00ポイント 5日移動平均

783.06ポイント ボリンジャーバンド1σ

776.00ポイント 22日夜間取引終値

760.50ポイント 一目均衡表・転換線

753.32ポイント 25日移動平均

743.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

738.11ポイント 75日移動平均

733.52ポイント 200日移動平均

731.00ポイント 一目均衡表・基準線

726.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

723.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ

693.85ポイント ボリンジャーバンド2σ

664.11ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース