　22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比31ポイント安の776ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

842.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
812.79ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
805.60ポイント　　21日東証グロース市場250指数現物終値
794.00ポイント　　5日移動平均
783.06ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
776.00ポイント　　22日夜間取引終値
760.50ポイント　　一目均衡表・転換線
753.32ポイント　　25日移動平均
743.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
738.11ポイント　　75日移動平均
733.52ポイント　　200日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・基準線
726.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
723.58ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
693.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
664.11ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース