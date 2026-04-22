ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦 スカパー！・JLC杯オール進入固定」が5日目を迎える。準優の注目は9Rだ。

津田が主役は譲らない。4日目8Rのイン戦では足の良さを見せつけて圧勝した。再度逃げて優出一番乗りを決める。宮田は2コースから冷静に差して追いかける。斉藤は合えば回り足は強め。初優出を目指して猛アタックする。来期A1が見えている長谷川は展開突いて上位争いに参戦だ。

＜1＞津田陸翔 チルトはマイナスでも足がいい岡崎君と変わらなかった。乗りやすいし起こしの感じもいいですね。

＜2＞宮田龍馬 悪くはないけど、2番（岡崎）とは足が違った。バランスが取れて中堅はある。

＜3＞斉藤廉 2走とも調整は合っていなかった。合えば出足やターン回り系がいい。直線はメンバー次第。初優出したいです。

＜4＞中本大樹 チルト0にすれば体感はめっちゃ良かった。特に行き足がいい。伸びはいい人はいるけど、持つくらいはあります。

＜5＞長谷川晴哉 自分の失敗。直線でいい人には見劣るけど、出足は悪くないです。最初より上積みはできている。十分戦える足はあると思います。

＜6＞登玉隼百 序盤と比べると足は良くなっているけど、普通ですね。ターンを意識して調整しています。