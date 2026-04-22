オイシックスで初勝利の細谷怜央、TJ手術前の正直な思い

プロ野球の2軍ファーム・リーグを戦うオイシックスで、早くも白星を挙げた最速153キロの新人がいる。細谷怜央投手はこの春、中央学院大（千葉）を出て、チームに加わったばかり。ここまでの野球人生では、高校3年生で右ひじのトミー・ジョン手術を受け、公式戦で投げられるまでに3年近くを要するという試練があった。一般的には実戦復帰まで1年と言われる手術の、どこに誤算があったのか。経験者にしかわからないことを教えてもらった。

中央学院高（千葉）の3年生だった2021年春、細谷はプロ野球選手を「夢」から「目標」に変えた。春の大会で球速が150キロを超えたのだ。ただ同時に、投手としての危機も忍び寄っていた。右ひじが悲鳴を上げたのは5月。高校最後の夏を前に、すぐ手術をするかどうかという選択を迫られた。

「もう肘がいっちゃって（故障して）いたんです。なので今すぐに手術するか、夏まで注射とか保存で頑張って、終わった後にするかという話になりました。夏に何とか投げたいっていうのがあったので、（手術を）引っ張りました。思ったよりチームの力にはなれなかったんですけど……」

最後の夏は、千葉大会の準決勝で木更津総合に敗れ終わった。細谷は2番手で登板し、3回2/3を無失点。直後の8月に手術を受けた。傷んだ肘の靭帯を、体の別の部分から移植するトミー・ジョン手術はプロ野球界ではすっかり一般化し、高校生や中学生が受けるケースも増えている。当時の細谷はどう感じていたのか。

「正直不安が大きくて。トミー・ジョン手術は結構有名な手術ではありますけど、復帰まで1年以上かかる。自分は復帰まで人より時間がかかってしまって、結局、3年弱かかってしまったんです。だいぶ後遺症もあって……」

リハビリの途中で大学に進んだものの、公式戦の初登板は3年春までずれ込んだ。「手術では肘の内側の靭帯を移植したんですけど、その近くに尺骨神経が通っていて。自分の場合、そこが亜脱臼といって、収まっているべきところに収まってなくて…」。動かすたびに神経痛が出た。試合で投げても、直後の1週間は痛くて投げられないということもあった。焦りという感情からは、逃れられなかった。

「3年で投げ始めたんですけど、春に今度は肩を痛めてしまって。プロに行けるかどうかが決まるような年だと思っていたんですが、秋にまた投げられなくて……。大学の4年間は、野球をやってきた中での『どん底』みたいな感じがありました。メンタル的にもやられて下のほうだったんですけど……」

聞かされたトミー・ジョン手術の真実「放っておいても上がらない」

4年を迎えるころには、目標と周囲の期待に押しつぶされそうになっている自分を感じた。「うまくバランスが取れないメンタリティになっていたんです。それをもうちょっと、言い方は軽いですけど軽く考えるようにして。休むということも大切だと考えて」。ようやく春、秋の両シーズンでマウンドに上がれたが、NPBからの指名はなかった。そこで届いたのが“2軍球団”オイシックスの誘いだった。

「社会人に行きたかったんですけど、ちょっと厳しいっていう話で。でも、せっかく硬式野球を続けるんだったら、自分が目標にしているプロ野球（NPB）というところに一番近いところだなと思ったので。NPBの選手たちと2軍で対戦して結果を残すのが一番のアピールになるでしょうし、自分の実力でどこまでいけるのか、しっかり試していける環境だと思いました」

投げられなかった3年間を漫然と過ごしていたわけではない。手術前には「トミー・ジョン手術後には球速が上がる」という説の“裏側”を聞いていた。

「一般的に言われている『球速が上がる』というのは、投げられない間に他のトレーニングや柔軟性を高めることができるから、相対的に球速も上がるとドクターから説明されたんです。『手術したからといって、放っておいても球速が上がるわけじゃない』と」

そのため、手術から“復帰”するのではなく、もっとレベルアップした自分になろうという考えは常にあった。大学入学時には82キロほどだった体重は100キロを超えた。筋肉をつけて増やしたのだ。そして大学では時間が足りず、身につけられなかった技術を、オイシックスで進化させようとしている。

2月のキャンプでは、自慢の真っすぐを軽々と打ち返すNPB経験者の打撃に驚いた。同時に、やらなければならないことも明確になった。「プラスアルファで何かしないといけないなというのは、改めて感じました。三振の取れる変化球がなくて『困ったら真っ直ぐ』しかないという状況になってしまって。落ちるボールを身につけようと練習しています」。20日の日本ハム戦では、2回1失点ながら3つの三振を奪う力投で初勝利を挙げた。遅れてきた成長期を濃密な環境で過ごし、さらに上の世界を目指していく。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）