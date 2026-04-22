関西ジュニア・西村拓哉、さらば青春の光と大阪・西成で“特殊過ぎる”ロケ 「MBS火ダネプロジェクト」第1弾【コメントあり】
MBSテレビは25日・5月2日、さらば青春の光と西村拓哉（関西ジュニア）が出演する『さらば青春のスポットライト』（深1：28〜 ※関西ローカル）を放送する。
【写真】和気あいあいと練習に臨む関西ジュニア
同局は4月から「MBS火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のMBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなど、幅広いラインナップで届ける。その第1弾が同番組。
さらば青春の光と西村が首から懐中電灯を首から下げ、大阪市西成区でロケをしながら影の名物にスポットライトを当てていく。早速、聞き込み調査すると、「おもろい店いっぱいある、連れて行こか？」と毎日20軒ほど飲み歩き、周りからも「西成の神様」と呼ばれる男性に出会う。「西成の神様」に連れて行ってもらった居酒屋で森田が思わず「ホットペッパーより役に立つ」と突っ込んだ割引きとは？
続いて、疲れたさらば青春の光が西村に聞き込みを任す。西村が恐る恐る声をかけた男性が提供しているのは、まさかの刑務所で出されるメニュー。西村は「懐かしい味！」とコメントし、東ブクロに「あかんやん！」と即ツッコミを入れられる。はたして、今回のMVS（Most Valuable Spotlight）は一体どれなのか。
【コメント】
西村：ぼくは今日さらば青春の光のお二人とは初めましてでしたが、僕、どうでした？
森田：1個だけ言っておきたい。これがロケの全部やと思わんといて。特殊過ぎるから
西村：これはベースじゃない？
森田：違うよ！次ロケで違うとこ行って物足りんな〜と思って帰ったらあかんねん。そういうもんやから
西村：こんな当たりを引くことはない？（笑）
東ブクロ：でもハート強いなとは思ったけどね、結構（西村が）グイグイ行ってたからなぁ
森田：どっかで、ノーカットで流して欲しいな
西村：頑張りました。刺激的でした。
森田：（西村は）大阪のすごく人情深い街もずっと前のめりで飛び込んでたから…
東ブクロ：普通、引くもんな
森田：俺がその見た目（西村の見た目）やったらもうずっとカタカタ震えてるもん
西村：本当に楽しかったです！ありがとうございました！
【写真】和気あいあいと練習に臨む関西ジュニア
同局は4月から「MBS火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のMBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなど、幅広いラインナップで届ける。その第1弾が同番組。
続いて、疲れたさらば青春の光が西村に聞き込みを任す。西村が恐る恐る声をかけた男性が提供しているのは、まさかの刑務所で出されるメニュー。西村は「懐かしい味！」とコメントし、東ブクロに「あかんやん！」と即ツッコミを入れられる。はたして、今回のMVS（Most Valuable Spotlight）は一体どれなのか。
【コメント】
西村：ぼくは今日さらば青春の光のお二人とは初めましてでしたが、僕、どうでした？
森田：1個だけ言っておきたい。これがロケの全部やと思わんといて。特殊過ぎるから
西村：これはベースじゃない？
森田：違うよ！次ロケで違うとこ行って物足りんな〜と思って帰ったらあかんねん。そういうもんやから
西村：こんな当たりを引くことはない？（笑）
東ブクロ：でもハート強いなとは思ったけどね、結構（西村が）グイグイ行ってたからなぁ
森田：どっかで、ノーカットで流して欲しいな
西村：頑張りました。刺激的でした。
森田：（西村は）大阪のすごく人情深い街もずっと前のめりで飛び込んでたから…
東ブクロ：普通、引くもんな
森田：俺がその見た目（西村の見た目）やったらもうずっとカタカタ震えてるもん
西村：本当に楽しかったです！ありがとうございました！