望月理恵アナ、ミニ丈ウエアで趣味のゴルフを満喫 「この日はUVカットのパンストを履いたのですが…」好天に喜ぶ一方で悩みも
芸能事務所セント・フォースの取締役でフリーアナウンサーの望月理恵（54）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。趣味のゴルフを楽しむプライベートショットを公開した。
【写真】「ゴルフに快適な季節がやってきました♪」ミニ丈ウエアで“スラリ”美脚をのぞかせる望月理恵
「ゴルフに快適な季節がやってきました♪」とうれしそうにつづり、ゴルフ場で撮影した写真＆動画をアップ。
この日のウエアは、モノトーンカラーのセットアップで、超ミニ丈のボトムスからはスラリとした美脚をのぞかせている。
ゴルフ日和な気候に喜びを感じる一方で、「すでに陽射しが強く日焼けしてます この日はUVカットのパンストを履いたのですが、ちょっと白っぽくて浮いてました UVで自然なパンストないかな〜生足だと黒くなりすぎて困ってます、、」と野外のスポーツならではの悩みも。
ファンに向け「色黒＆焼けやすい私に良い紫外線対策教えてください」と呼びかけていた。
【写真】「ゴルフに快適な季節がやってきました♪」ミニ丈ウエアで“スラリ”美脚をのぞかせる望月理恵
「ゴルフに快適な季節がやってきました♪」とうれしそうにつづり、ゴルフ場で撮影した写真＆動画をアップ。
この日のウエアは、モノトーンカラーのセットアップで、超ミニ丈のボトムスからはスラリとした美脚をのぞかせている。
ゴルフ日和な気候に喜びを感じる一方で、「すでに陽射しが強く日焼けしてます この日はUVカットのパンストを履いたのですが、ちょっと白っぽくて浮いてました UVで自然なパンストないかな〜生足だと黒くなりすぎて困ってます、、」と野外のスポーツならではの悩みも。
ファンに向け「色黒＆焼けやすい私に良い紫外線対策教えてください」と呼びかけていた。